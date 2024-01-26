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İmamoğlu: Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli Metro Hattı'nın kilometre maliyeti 2 milyar lira

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli Metro Hattı'nın test sürüşüne katıldı. İmamoğlu, metronun kilometre maliyetinin neredeyse 55 milyon avronun üzerine çıktığını söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli Metro Hattı'nın test sürüşüne katıldı.

Samandıra Merkez ile Meclis istasyonları arasındaki test sürüşü sırasında açıklamalarda bulunan İmamoğlu, metronun kilometre maliyetinin neredeyse 55 milyon avronun üzerine çıktığını söyledi.

Bu durumun, bir kilometre metronun 2 milyar lira olduğu anlamına geldiğini dile getiren İmamoğlu, şöyle konuştu:

"Büyüklüğünü anlamak adına söylüyorum. Bu yatırımların daha verimli kullanılabilmesi için yürüyen İstanbul'a ihtiyacımız var. Yani eskiden minibüsler, otobüsler, sokak aralarında dolaşan vasıtalar yerine artık bu var. Bu hatların işletilebilmesi için yolcuya ihtiyaç var. O yolcunun da lastik tekerlekli araçlardan uzaklaşması gerekiyor."

Metro işini hafife alanlar olduğunu ifade eden İmamoğlu, metronun ciddi bir iş olduğunu dile getirdi.

İnce'nin açıklaması

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan İmamoğlu, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin "CHP'nin 'DEM'lendiği, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile İmamoğlu'nun 1991 seçimlerini bilmeye siyasi hafızalarının yetmeyeceği" yönündeki açıklamasının sorulması üzerine, şunları kaydetti:

"Ben Sayın İnce ile birkaç kez görüştüm, söylemlerinin tam tersi bir durumdu. Açıkçası niçin bu duruma geldi bilmiyorum. Çünkü benimle ilgili söylemleri ve konuşmaları veya şahsıma dönük şu söylediğiniz cümleleri söylemişse bu cümlelerin muhatabı değilim. Ne demek istiyor açıkçası bilmiyorum. Sayın İnce ile biz bu tonda, bu dilde ve bu kavramlarla konuşmadık. Onun bana olan saygısını, hürmetini, sevgisini biliyorum. Benim ona olan sevgimi, saygımı, hürmetimi de o biliyor. Bu cümleleri söylemişse niçin söyledi bir gözden geçireceğim. 1991'i bilmemek suç değil, 2019'u bilmek marifet. Daha sonrasını da marifet olarak hayatımıza eklemek istiyoruz. Milletin kazanmasını istiyoruz. Umut ederim Sayın İnce, bu kararını gözden geçirir."

Kaynak: AA / Güncel

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