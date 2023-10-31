İmamoğlu Büyükçekmece ve Silivri'de açılışlara katıldı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, ilk olarak Büyükçekmece Çevre Projesi Tanıtım Töreni'ne katıldı. Törene Ekrem İmamoğlu'nun yanı sıra İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa ve geçmiş dönem milletvekilleri ile diğer ilçe belediye başkanları ve Büyükçekmece halkı katıldı. Törende konuşma yapan Ekrem İmamoğlu, "Burada farklı bir mutlulukla daha buluşuyoruz. Sadece bir hizmetin ortaya konmasının açılışının yapılmasını sizlerle paylaşmak değil aynı zamanda bunu Cumhuriyetimizin 2. Yüzyılına adım attığımız o günlerin de gururunu sizlerle yaşıyoruz. Şimdi artık şöyle bakmalıyız meseleye; geride bıraktığımız Yüzyılın birikimiyle, tecrübesiyle, dersleriyle bize verdiği fırsatlarla ileri hedefe ulaşmak için en yüksek seviyede çalışma zamanı. Dün gece bir Belediye başkanımız ismini vermeyeceğim, bir konuda sıkıntı hissetmiş problem hissetmiş diğer partilerden birine mensup, mesaj yazdı. Karşılıklı mesajla dertleştik, sorunu çözdük. Sorunun çözümü ile ilgili arkadaşlarıma bilgi verdim. Böyle bir şansı aylarca, yıllarca elde edemediğimizi biz yaşadık ve biliyoruz, bunlar kötü şeyler bunları unutmayalım" dedi.

Konuşmada çalışmaların maliyetinden de bahseden İmamoğlu, "Büyükçekmece gölünün bakın çevresindeki İSKİ alanı ile ilgili gölün korunma tedbirine dirhem zarar vermeden muazzam bir yürüyüş, spor alanı sahasına hediye edeceğiz. Yakın zamanda diyecek ki insanlarımız 'bu saha neden İstanbullulara fırsat tanınmayan bir sahaydı', olağanüstü bir iş olacak o bakımdan sadece İSKİ'nin çevre projesi olarak tanımladığı atık su, yağmur suyu özellikle kordonda yaptığı çalışmaların ardıdır bu açılışın adı. 602 milyon lira güncel değer" ifadelerini kullandı.

"BİZ MİLLETİN BİLEĞİYİZ BİZ BİLEK GÜREŞİNE HAZIRIZ MERTÇE GÜREŞİMİZİ YAPALIM"

İmamoğlu, "Alt yapı yatırımları gözle görünmez diyerek değil tam aksine biz altyapıya belki de dört buçuk, beş yıla, beş yıl diyemeyeceğiz çünkü 3 ayımızı çaldılar. Çaldılar lafını kullanıyorum çünkü tescilli, kıymetli vekillerim, tescilli. Niye tescilli? Vallahi çaldılar yani hakkımız olan seçimi elimizden aldılar. Sanırım bu demokrasi tokadını yedikten sonra hukuka müdahale edip böyle saçma sapan davalarla 'Ekrem'in önüne nasıl taş koyarız set koyarız' akıl tutulmalarını yaşamazlar. Biz milletin bileğiyiz, biz bilek güreşine hazırız. Mertçe güreşimizi yapalım, mertçe siyasi mücadelemizi yapalım, yarışımızı yapalım. Bence yarışın kazananı kaybedeni fark etmez bu sahayı sağlayın bakalım ne olacak. Ben ne olacağını biliyorum size de göstermekten zevk duyarım. Bu arada rakibimi de biliyorum tekrar diyeyim, siz de anlamışsınızdır" ifadelerini kullandı.

Törende konuşma yapan İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa ise, "Arkadaşlarımız güncel maliyeti hesapladı. Bugün açılışını yapacağımız çalışmaların maliyeti 602 Milyon lira. Sayın Başkanlarım, değerli konuklar sadece bugün açılışını yaptığımız çalışmalar değil tamamladığımız yatırımlarda oldu. Onlara şimdi girmeyelim, burada içme suyu, peyzaj çalışmalarımız da var onları da kattığımızda aşağı yukarı 805 Milyon lira bitirdiğimiz ve bugün açılışını yapacağımız her ikisi toplam 1.4 Milyar üzerinde bir yatırımı tamamlamış oluyoruz" ifadelerini kullandı.

"CUMHURİYETİN EVLATLARI OLDUĞUMUZU UNUTMAYACAĞIZ"

Ekrem İmamoğlu, buradaki programın ardından Silivri Selimpaşa'da Alt Geçit ve Kavşak Açılış Töreni'ne katıldı. Açılışta konuşan İmamoğlu, "Çok güzel işler başardık. Milletimiz gerçekten takdir edilen ve ne yazık ki çökmüş bir imparatorluğun, birçok yönüyle sıkıntılar yaşayan bir toplumun, fakirliğin, fukaralığın aynı zamanda eğitimsiz kalmış bir toplumun kendi içinden çıkan gencecik, yetişmiş subayların cesaretleriyle, idealleriyle birlikte kurdukları cumhuriyetin evlatları olduğumuzu unutmayacağız. Türk'ü hafızamızdan hiç çıkarmayacağız. Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları. Bakın bu tarif çok özel bir tariftir. Bu tarifin içinde eminim ki her birimizin geçmişi var" ifadelerini kullandı.

"CUMHURİYET HİÇBİR ZAMAN DURMAKSIZIN YOL YÜRÜMEKTİR, MÜCADELEDİR"

İmamoğlu, "Biz o eşitliğin şu anda nimetlerini yaşıyoruz. Hayallerimizi kurabiliyoruz. Demokrasi ve özgürlükler, hak, hukuk, adalet çerçevesinde bir kısım sıkıntılar yaşıyoruz biliyorum. Cumhuriyet hiçbir zaman durmaksızın yol yürümektir; mücadeledir. Cumhuriyet revizyon ister gelişim ister, sürdürülebilirlik ister. Cumhuriyet bir görev yapılmış ve bitirilmiştir asla anlamına gelmez. İnovatif bir duygudur. Yetişen yeni nesillerin ihtiyaçlarını karşılar. Onları kapsar. Onlarla düşünür. Günün çağdaş taleplerini düzenler ve halkına eşit hizmet olarak sunmaya devam eder. İşte bu eşitlik duygusu bize girişimci, aydınlanmacı, çağdaş bir cumhuriyetin varlığı geleceğe dair bize derin sorumluluklar yüklemektedir" dedi.

"GÖREVİMİ HER ZAMAN ÇÖZÜM BULMAK ÜZERİNE KONUMLANDIRIYORUM"

İmamoğlu, "2019 yılında yola çıktığımızda 16 milyon insan için çalışacağız demiştik. Bu güzel çocuklar için çalışacağız demiştik. Onlara layık olacağız. Dört buçuk yılda bunun karşılığını vermek, yepyeni değerler kazandırmak çok özel bir dönemi bize yaşatmıştır. Yorulmadan koşmaya devam ediyoruz. Çözüm kelimesi siyasete girdiğim ilk andan itibaren ağzından düşürmediğim bir kavram ve kelime. Çözüm, çözümcü belediye olmak. Çözüm oluşturmak ve sorunlara çözüm bulmak. O bakımdan ben görevimi öncelikli olarak her zaman çözüm bulmak üzerine konumlandırıyorum. Köklü, kalıcı, insana saygılı, özenli çözümler. Günü kurtarmanın, durumu idare etmenin bir parçası asla olmadık. Olmayacağız. Ortada bir sorun varsa 'mış' gibi yapıp onu görmüyor gibi davranmayacağız. Tam aksine sorunu çözmek için üstüne üstüne gideceğiz. Nasıl? Bilimle, ortak akılla vatandaşın taleplerine duyarlı çözümlerle İstanbul'da hayatı kolaylaştırmanın, güzelleştirmenin peşinde koşacağız" sözlerini kullandı.

"İSTANBUL'UN SORUNLU KAVŞAĞINI HUZURLU BİR ALANA ÇEVİRDİK"

Ekrem İmamoğlu, "10 yıla yakın baba ocağımız Silivri'de, Selimpaşa'da Ortaköy'de tütsün. İstanbul istikametinden kendinizi Tekirdağ'a doğru gider gibi odaklamış basarken D-100 Karayolu'nda varsayın ki yabancısısınız buraların. Selimpaşa'ya geliyorsunuz. Tekirdağ yerine önünüze kocaman bir karpuzcu çıkıyor ve yol bitiyor. Bu tarifinizi sevdim. Evet, hatırladım söyleyince o karpuzcuyu. Çünkü mecbur adamı görünce karpuz alıyordu. Tamam, karpuzcu karpuzunu satsın ama yolun ortasında satmazsın kardeşim. Yahu bakın herhalde bunu aklından geçirmeyen ya bu karpuzcunun burada ne işi var? Bu yol burada niye şöyle bir zikzak çizer? Hatta köprünün üstüne çıkar döner. Bir yaz günü yazlığından dönerken veya yazlığına giderken burada bu neyse o kelimeyi demeyeyim ondan yargılanıyorum. Bu anlamsız durumu bize niçin yaşatıyor bu yöneticiler? Demeyen kalmamıştır. Onun için biz bu sorunu gelir gelmez özenli bir şekilde gidererek buradaki süreci tamamlayarak gerçekten yolu rahatlatmanın hem istikametinden gelirken TEM'e bağlanmanın, tünelle birlikte hem Büyükçekmece-Silivri istikametinde iki yönlü gidiş gelişini tamamen yer altında üç çarpı üç alt geçit şeklinde sürdürerek neredeyse 1 kilometre uzunluğunda, üstünde de bir döner kavşağı inşa eder karşılıklı geçişi sağlıklı hale getirerek çok çağdaş bir hale getirdik. ve İstanbul'un bu sorunlu kavşağını şu anda huzurlu bir alana dönüştürdük" ifadelerini kullandı.