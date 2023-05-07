İMAMOĞLU: 'BU KONUNUN ERZURUMLULARLA İLGİSİ YOK'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum Mitingi'nde maruz kaldığı taşlı provokasyonun hemen ardından Twitter hesabından 'Erzurum olayları' notuyla yayınladığı videoyla sert tepki gösterdi. Bedel ödemeye hazır olduklarını belirten Kılıçdaroğlu, Sevgili halkım. Mafyalar, militanlar, SADAT'çılardan, Sinan Ateş'i öldüren torbacılardan, beşli çetelerden, domuz bağcılardan oluşan bir militarist koalisyon var. Bugün Ekrem Başkanımıza saldıranlar bunlardır. Amaçları, insanları korkutmaktır. Sandıktan uzak tutmaktır. Tüm Türkiye itidalini koruyacak. Türkiye, makul çoğunluğun ülkesi. Çoğunluk bu kötülüğü bitirecek. Sevgili vatandaşlarım. 14 Mayıs'a odaklanın. Başka her şey teferruattır. Sakın, kızmayın. Sakın, küsmeyin. İnsanınızı sevin, bağrınıza basın. O terör gruplarını kahreden de tam da budur. Ekrem evladıma da geçmiş olsun. Ülkeye değişim getirmenin bir bedeli vardır. Bunu da ödemeye hepimiz hazırız ifadelerinde bulundu.

'BU KONUNUN ERZURUMLULARLA İLGİSİ YOK'

İmamoğlu, saldırının ardından Twitter hesabından 'Bugün yaşanan olayların Erzurumlu hemşerilerimle ilgisi yoktur. Yaralı vatandaşlarımızla konuşuyor, durumlarını yakından takip ediyorum' başlığıyla canlı yayında olaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Şimdiye kadar 9 civarında yaralıyla telefonda görüştüğünü belirten İmamoğlu, Ne yazık ki bu olay, tertiplenmiş bir olaydır. Devletin kolluk güçleri, görevini yapmamıştır. Çoluk çocuk, insanların canı yanmıştır. Vali Bey, bilgi vermek için beni aradı ve 7 yaralı olduğundan bahsetti. Ben, şu ana kadar 9 civarında yaralıyla telefonda görüştüm. Burada yaralıları takip ediyorum. Takip etmeye devam edeceğim. Orada yaralanan bütün hemşerilerimin sağlıkla ilgili konuları bize emanettir. Bunu kimse unutmasın. Bu kötü aklın süreci sona ermiştir. Ben, çocukluğumdan beri Erzurum'la diyalog halinde olan bir aileyim. Burada akrabalarım var. İnsanlarımız var, hısımlarımız var. Erzurumluların kim olduğunu ben biliyorum. Bu konunun Erzurumlularla ilgisi yok. Erzurumlu kardeşlerim, bunu vicdanıyla, adaletiyle yakından takip edip sorgulayacaktır. Hiçbir kuşkum yok. Bu kötü aklın süresi 14 Mayıs'ta sona erecek dedi.

İmamoğlu, açıklamasının devamında şunları söyledi 14 Mayıs'ta, Allah'ın izniyle hizmetlerimizle birlikte en kısa zamanda Erzurumlu hemşerilerimle bir arada olacağım. Onların hizmetlerini konuşacağım. Partizanca davranan, hareket eden mülki idareciler ya da başka kişilerin, asla ve asla Türkiye'nin geleceğinde hiçbir itibarı kalmayacak. Milletimiz çok yaşasın. 86 milyon insanımız için mücadele etmeye, onların birliği, kardeşliği için bir arada olmaya devam edeceğimizden kuşkunuz olmasın. Yazık oluyor, yapmayın. Son kez uyarıyorum, yapmayın. Bu tür dili kullanmayın. İktidar mensupları; sizi uyarıyorum, çok yanlış bir yoldasınız. Bu millete zarar veriyorsunuz. Bu milletin ailelerine zarar veriyorsunuz. Biraz utancınız varsa kendinize, söylemlerinize dikkat edin. Allah, milletimizi sizin gazabınızdan, vebalinizden korusun. Her şey çok güzel olacak. Milletimiz size söz veriyorum.

'SAĞDUYUYLA PROVOKASYONLARI BOŞA ÇIKARACAĞIZ'

CHP İstanbul İl başkanı Canan Kaftancıoğlu, İstanbulluları, Erzurum'da düzenlediği mitingde taşlı saldırıya uğrayan İBB Başkanı İmamoğlu'nu Sabiha Gökçen Havalimanı'nda karşılamaya çağırdı. Kaftancıoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Sevgili İstanbullular, sizleri 20.15'ten itibaren Sabiha Gökçen Havalimanı'na bekliyoruz. Ekrem İmamoğlu'nu karşılamak ve yapılanlara karşı kardeşçe duruş sergilemek üzere. Bizler kardeşlik için, kucaklaşma için geliyoruz. Sağduyuyla provokasyonları boşa çıkaracağız ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, İmamoğlu'na yönelik provokasyona Bu provokasyonu yapanları tarih affetmeyecek. Bu organize kötülük kaybedecek, sevgi ve hoşgörü kazanacak. İnadına adaleti, inadına birlik ve beraberliği savunacağız. Geçmiş olsun tepkisini gösterdi.

ALTAY ATTIĞINIZ O TAŞLAR KALBİNİZE SAPLANACAK

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, da İmamoğlu'na yönelik provokasyona Twitter hesabında yaptığı paylaşımla tepki gösterdi. Altay'ın paylaşımı şöyle İnadına sakin olacağız, inadına sizin kirli dilinizi muhatap almayacağız, sizi o çirkinliklerinizle baş başa bırakacağız. Sevgi kazanacak, hoşgörü kazanacak. Attığınız o taşlar kalbinize saplanacak. ve emin olun her şey çok güzel olacak.

'BU PROVOKASYONU YAPANLAR VE ONLARA GÖZ YUMANLAR HAKKINDA SAVCILIK DERHAL İŞLEM BAŞLATMALIDIR'

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, bugün Erzurum mitinginde İmamoğlu'na yönelik provokasyona Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla tepki gösterdi. Babacan'ın paylaşımında Sayın Ekrem İmamoğlu'na ve Erzurum halkına yapılan taşlı saldırıyı şiddetle kınıyorum. Bu provokasyonu yapanlar ve onlara göz yumanlar hakkında savcılık derhal işlem başlatmalıdır. Bu seçimi barış, huzur ve kardeşlik isteyenler kazanacak ifadelerine yer verdi.

'MİLLET İTTİFAKI'NIN HİÇBİR ÜYESİNİ BU ŞEKİLDE KORKUTAMAZSINIZ'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de yaptığı paylaşımda, Devletin imkanlarıyla demokrasiye ket vurmaya çalışanlar şunu iyi bilsin ki millet iradesini ne taşla ne de kurşunla durduramazsınız. Ne Ekrem kardeşimi ne beni ne de Millet İttifakı'nın hiçbir üyesini bu şekilde korkutamazsınız. Biz, bu seçimi sükunetle kazanacağız tepkisinde bulundu.

'BİZLER SABIRLA, SAKİN VE KARARLI BİR ŞEKİLDE YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ'

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Uğradıkları çirkin saldırı nedeniyle Sayın Ekrem İmamoğlu'na ve değerli Erzurumlu vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, bu provokasyonu gerçekleştirenleri ve seyirci kalan idarecileri kınıyorum! Bizler sabırla, sakin ve kararlı bir şekilde yolumuza devam edeceğiz dedi.

'SALDIRININ FAİLİ DE AZMETTİRİCİSİ DE BU KİRLİ İKTİDARDIR'

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İmamoğlu'na yönelik provokasyona Twitter hesabında yaptığı paylaşımla tepki gösterdi. Davutoğlu, Ülkeyi getirdiğiniz hale bakın. Kardeşi kardeşe düşman ettiniz. Erzurum'da Sayın Ekrem İmamoğlu ve miting alanındaki kardeşlerimize yönelik saldırının faili de azmettiricisi de bu kirli iktidardır. Herkes müsterih olsun; bu yaşananlar tarihin utanç sayfalarında yer alacak, 14 Mayıs'ta ülkemiz huzura kavuşacak tepkisinde bulundu.

'NE YAPSALAR NAFİLE'

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Antalya'da miting düzenledi. Uysal, mitingde İmamoğlu'na yapılan provokasyona yönelik şunları söyledi

Malum, bir İçişleri Bakanı'mız var. Çıkmış diyor ki '14 Mayıs seçimleri darbe teşebbüsüdür' diyor. Milletimiz bugüne kadar oy verdi, kabulünüzdü. Şimdi milletin rızasını kazanamayanlar, sandığın bile meşruiyetini sorgular hale gelmiş. Ama ne yapsalar nafile. Şimdi son haftaya girdik. Her tür provokasyonu, her tür olumsuz teşebbüsü yapıyorlar ve yapacaklardır. Çünkü onların tek bir derdi var; bir kişi ve onun ailesi ve onun etrafında olan çok küçük bir azınlık iktidarını kaybetmesin. Türkiye adına bir idealleri yok.

'HALKIMIZ GEREKEN CEVABI VERECEKTİR'

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, İmamoğlu'na yönelik provokasyona tepki göstererek, Ekrem İmamoğlu'nun maruz kaldığı saldırı, iktidarın kirli dilinin ürünüdür. Profesyonel şekilde organize edildiği aleni olan bu hadise Erzurum'a, Erzurumlulara mal edilemez, halkın duruşunu yansıtmaz. Ancak tehlikeli olan şu ki kaybedeceğini gören iktidar, halka korku salmayı marifet biliyor. Haftaya bugün, halkımız gereken cevabı verecektir dedi. (DHA)