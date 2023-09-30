İmamoğlu, Bu Akşam İçin İstanbulluları Uyardı: "Acil Olmadığı Sürece Dışarı Çıkmayın"

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kentte aralıklarla etkisini artıran sağanak yağış ile ilgili olarak vatandaşları uyardı. Afet Koordinasyon Merkezi'nden ( Akom ) yaptığı açımlamada, 2 bin 43 araç ve 5 bin 500 civarında personelle sahada olacaklarını, yöneticilerin de kumanda masasından ekipleri takip edeceğini belirten İmamoğlu, İstanbullulardan bu akşam için acil olmadığı sürece dışarı çıkmamalarını istedi.

İstanbul'da sağanak yağış zaman zaman etkisini artırırken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, AKOM'a geçerek basın açıklaması yaptı. İmamoğlu şunları söyledi:

"BÖLGESEL OLARAK YÜZ KİLOYU AŞACAK BİR YAĞIŞ MİKTARINA ULAŞABİLME İHTİMALİNİ YÜKSEK GÖRÜYOR ARKADAŞLARIM: AKOM'dan güçlü bir İstanbul Büyükşehir Belediyesi kadrosuyla sizlerle beraberiz. Malumunuz birkaç gündür İstanbul'u etkisi altına alan yağışlar devam ediyor. Muhtemeldir ki farklı şiddetlerde pazartesi günü dahil etkisi sürecek bir yağmurla karşı karşıyayız. Tabii şu ana kadar olan yağışlarla ilgili İstanbul'un farklı yörelerinde farklı bölgelerinde farklı yağış miktarları ile karşı karşıya kaldık ve özellikle Avrupa Yakası'nda yine Arnavutköy, Başakşehir ve Çatalca bölgesine dönük yağışlar yoğun bir biçimde yaşandı. Bu akşam için sizlerle konuşmak bir kısım tedbirlerimizi paylaşmak istedim. Çünkü aynı zamanda bu paylaşımımızın önemli bir uyarı olduğunu da ifade etmek istiyorum, bu uyarıyı bütün hemşerilerimizin dikkate alacağına da yürekten inanıyorum. Zira ne kadar tedbirli olursak, ne kadar önden bir kısım hazırlıklarımızı netleştirir ve ona göre süreci toparlarsak Allah korusun bizi üzen haberleri asla almayacağız diye düşünüyorum. Önce şunu söyleyeyim. Meteoroloji birimimiz ve Meteoroloji kurumu olmak üzere bütünüyle yaptıkları açıklamalarda görünüyor ki bu akşam saat 21.00- 22.00 civarında İstanbul'da etkili bir yağış süreci başlayacak. Bu tabii bazen tahminim biraz üstüne çıkabiliyor, biraz geç başlayabiliyor ama bu akşam kesinlikle etkili bir yağışı bütün İstanbul'un yaşayabileceği ihtimali birimlerimiz tarafından bize aktarıldı. Bölgesel olarak yüz kiloyu aşacak bir yağış miktarına ulaşabilme ihtimalini yüksek görüyor arkadaşlarım.

İSTANBUL BİR YILDA ALACAĞI YAĞIŞI 3 GÜNDE ALMIŞ OLACAK: Yüz kilometrekareye derken bunun anlamını daha netleştirmek adına şöyle ifade etmek isterim. Örneğin İstanbul'un bazı ilçelerinde bugüne kadar son iki yağışta yağan yağmurun üstüne böyle bir yağış daha aldığı takdirde, normalde ortalama bir yılda alacağı yağışı 3 günde almış olacak. Yani aslında işin şiddetini ve yağışın nasıl bir biçim değiştirdiğini daha iyi anlamak adına tekrar ifade edeyim. Bu akşam da bahsedilen yağış miktarı, örneğin Arnavutköy, Başakşehir, Çatalca veya belli yakın yörelerine bu bahsettiğimiz oranda yağış düştüğü takdirde bir yılda alacak olduğu yağışı bu 3 yağışta almış olacak anlamına geliyor. Bu iklim değişikliğinin yarattığı yağış değişikliği hayatı derinden etkilemekte. Bu tür afet anlarına çok etkili hazırlıkları bütün arkadaşlarımla yapıyoruz. Şu an itibariyle İstanbul Büyükşehir Belediyemiz, 3 binin üzerinde kadrosuyla 4 bin 927 personel sayımız var, buna metro gibi bir kısım iştiraklerimizin de ilave personel katkılarının belli noktalarda görevlendirilmesini de katarsak, bu sayının 5 bin 500'lere çıkabileceğini söyleyebilirim. Şu an itibariyle bu personelimiz bu alarm zaman dilimi içerisinde sahada olacaklar. Toplamda araç ve iş makinası sayımız da 2 bin 43 olacak. Dolayısıyla biz tüm ekiplerimizle hazırlıklı bir biçimde süreci takip ediyor olacağız. Yönetici arkadaşlarım da bu kumanda masasından gerekli müdahaleleri yapıyor olacaklar ve takibi yapıyor olacaklar. Bu şu demek oluyor. Sizler bu akşamınızı 9-10 itibariyle mümkün olduğu kadar tedbirli, acil bir durumunuz yoksa araçla dışarıya çıkmama ve eğer geçmişte bir kısım deneyimleriniz var ise ama apartmanınızda ama binanızda bu anlamda tedbirlerinizi alarak, araçlarınız olsun, konakladığınız yer olsun ki bu noktada özellikle iş yeri sahiplerini uyarmak istiyorum. Belli noktalarda iş yerlerinde mesai olabilir, bu mesai esnasında tedbiri, sıkıntılı olabilecek fabrika veya buna benzer bodrum katlarda imalat yapan kurum ve kuruluşlarında azami dikkatle hareket etmesi bizim bu akşamı en az sıkıntıyla geçirmemize sebep olacaktır.

İSTANBULUMUZUN BÜTÜN KURUM VE KURULUŞLARI İLE İRTİBAT HALİNDEYİZ: Biz tabii bu yağış öncesinde yoğun bir hazırlık da yapıyoruz. Özellikle ağustos ayı itibariyle çok yoğun bir kanal temizliği, saha temizliği, mıntıka temizliğinin yağmur suyu kanalları, atık su kanalları noktasındaki çalışmalarımız temizliklerimizin de burada en büyük destekçimiz olduğunu ifade edeyim. Şu zaman diliminde dahi yoğun bir biçimde kontrollerin yapıldığını temizlik ekiplerimizin ama İstanbul Büyükşehir Belediyemizin İSTAÇ kurumuyla beraber olsun ama İSKİ olsun ama Yol Bakım veya diğer birimlerimiz olsun tamamen bu temizlik konusuna sıkı bir şekilde eğildiğini ifade edeyim. Şu uyarıyı da yapmak isterim. Bizim vatandaşlarımızın özellikle belli bir sahayı yöneten kurum ve kuruluşların veya işletmelerin bu kendi saha içerisinde olan kanal temizliklerini ve özellikle orada yaşanabilecek tıkanıklıkları önceden tedbirlerini almış olmalarının, onların da kendi sahalarındaki eksiklikleri gidermiş olmalarının bu tür baskınların önünü kesecek veya yoğun bir biçimde azaltacaktır. Şu örneği de vermek isterim. Bazen bir küçük poşetin dahi ya da bir çuval parçasının dahil bir girişi etkilediğinde orada yaşanan yığılma ve birikim bir anda koca bir geçit altını veya buna benzer cadde noktalarındaki su birikintilerinin sebebi olabiliyor. Biz İstanbul'umuzun bütün kurum ve kuruluşlarıyla irtibat halindeyiz.

İLÇE BELEDİYELİRİMİZİN DE KENDİ SAHALARINDA TEDBİR ALMALARI ÖNEMLİ: Valiliğimizin birimleri İstanbulun 39 ilçe belediyesi yine herkes kendi sahalarında ki çalışmaları yürütmekte. Elbette ki bakanlıkların yetkili olduğu yol ve güzergahlar, yine aynı şekilde ilçe belediyelerinin yetkili oldukları sokak veya saha içerisindeki alanlarındaki çalışmalarğı yapıyorlar ki onların da en yoğun biçimde temizlikle ilgili titiz davrandıklarını ve yağmur öncesi hazırlıklar yaptıklarını kendi paylaşımlarından ve bize sundukları bir kısım raporlardan görmekteyim. Ama bu kalan zaman dilimi içerisinde de bir teyakkuz içerisinde ilçe belediyelerimizin de kendi sahalarında tedbir almalarının önemli olduğunu tekrar belirtmeyi bir borç biliyorum.

SOKAK CANLILARIMIZ İÇİNDE TEDBİRLERİMİZİ ALDIK: Aynı şekilde tabii bu akşam doğabilecek olumsuzluklara karşı çözüm merkezimizdeki ekstra tedbirlerimiz bize ihbar hattından yolladığınız uyarılar veya talepler Alo 153 üzerinden yine bunları takip eden saha ekiplerimiz başta itfaiye, zabıta gibi birçok birimimizin saha içerisinde alacağı tedbirlere hazırlıklı olduğumuzu ifade edeyim. Bizimle irtibat kuran vatandaşlarımızın özellikle gerekli hususu net biçimde paylaşımları, işimizi kolaylaştıracaktır. Bu tür afet anlarında sokak canlılarını da önemsediğimizi bazen bu hayvancılıkla uğraşan köy mahalle diyeceğimiz alanlardaki sıkıntılı halleri takip ettiğimizi yine belirteyim. Aynı zamanda sokaklarda, caddelerde bulunan canlılarla ilgili arkadaşlarımızın gerekli tedbirleri başta veterinerlik birimimiz olmak üzere aldıklarını da ifade edeyim. Toparlamam gerekirse olabilecek aksiliklerde de yine sosyal hizmetler, halkla ilişkiler gibi birimlerimiz, vatandaşlarımızın hem yardımına koşacaklar, hem de acil ihtiyaçlarını giderebilecek başta konaklama olmak üzere her türlü hususa hazır birimlerimizin ve yapılarımızın da varlığını tekrar vatandaşlarımıza duyurmuş olayım.

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'Nİ KARALAMA VE LEKELEME ÇALIŞMALARINI ESEFLE KINIYORUM: Bu tür anları ne yazık ki bir hizmetin sunulmasından öte bazen bir karalama fırsatı olarak görülerek bir kısım medya, yazılı veya görsel basınını, hani böyle bir açık arama yarışına dönüştürmesini, kendilerini de sefil ve mahcup edecek paylaşımlar veya görüntüler şekliyle vatandaşlarımıza aktarmalarını çok yanlış ve acımasız buluyorum. Şunu ifade edeyim. Elbette bunları, bu tür afet anlarında konuşmayız, başka zamanlar anlatırız doğru ama vatandaşlarımızın da başka zamanlarda bazen ilgisi azalabiliyor bu tür konulara. 4,5 yıl içerisinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bu dönemde hiç olmadığı kadar özellikle kusurlu altyapıya, sıkıntılı altyapıya sel ve su baskınlarının yaşandığı bölgelere yoğun yatırımlar yapmışlardır. Bu ama dere yataklarında ama yağmur suyu kanallarında ama atık su kanallarında veya bir kısım kronik sorunların yaşandığı altyapı kesişme noktalarında milyarlarca liralık artık 150 nokta diyebileceğimiz ve artık 20 milyar lirayı aşan değerlere ulaşmış bir yatırımı yapan bir kurum olduğumuzun altını çizeyim. Tüm detaylarıyla bunları önümüzdeki günlerde sizlerle yine paylaşıyor olacağım. Yıkılan bir istinat duvarının bile ta 97-98 yıllarında yapılmış bir istinat duvarını koca koca manşete taşıyarak ki şu anda başka bir devlet kurumunun uhdesinde olan bir yapı üzerinden İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bugünkü yönetimini karalama ve lekeleme çalışmalarını da esefle kınıyorum. Ama biz bu tür bir avuç insanın ortaya koyduğu bu çirkin tavırları sadece bir bilgi olarak paylaşıyorum. Yapmasınlar diyorum, ayıptır.

150 NOKTADA YAPTIĞIMIZ ÇALIŞMALAR KARŞILIĞINI VERMİŞTİR: Hep beraber mücadele edeceğiz. Hem iklim değişikliğiyle mücadelede hem İstanbul'un ihmal edilmiş sahalarındaki bir kısım tedbirleri almış olmanın güvenini yaşadığımız alanlarda ki altını çizeyim, az önce verdiğim 150'ye yakın noktada yaptığımız çalışmalar karşılığını vermiştir ve bu alanlarda su birikintisi veya o çirkin görüntüleri hiçbir noktasında yaşamadık. Bu çok değerli bir şey ama sihirli değnek yok. Evet ne yazık ki İstanbul'un birikmiş20-25-30 yıllık sorunları var. Bu sorunları 4-4,5 yılda gideremedik. Ama ilerleyen zaman diliminde gidereceğimizden de hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Çok çalışkan, soruna, çözüm odaklı bakan bir ekibimiz olduğunu tekrar ifade edeyim.

BU AKŞAM LÜTFEN TEDBİRLİ OLALIM: Bu akşam lütfen tedbirli olalım. 5 bin 500'e yakın çalışanımızın sahada koşuşturmasına yardımcı olacak hangi tedbirleriniz varsa alın. Kendi deneyimlerinizden eğer kalmamanız gereken bir noktada yaşıyor ya da duruyorsanız orada durmayın ve özellikle ifade edeyim ki bizden her türlü desteği istediğinizde bazen bu konaklama da olabilir başka bir şey de olabilir arkadaşlarımızın sizlere yardımcı olacağınızdan hiç şüpheniz olmasın diyor. Tekrar tedbirli bir akşam inşallah sadece bereketi konuştuğumuz barajlarımızın dolduğunu konuştuğumuz bir akşamı yaşarız ki şu ana kadar yedi milyon metreküpe yakın bir suyu barajlarımız toplamış durumda sadece şu son iki günde bunun büyük bir bölümünün de özellikle Avrupa yakasında olmuş olması da bizim için çok çok sevindirici. Umut ediyorum ki bu yağışlar yine barajlarımıza pozitif etkisi yüksek şekilde olacaktır. İstanbulumuzu Allah korusun. Mücadelemizi birlikte vereceğiz. İnşallah yarın sabah sadece bereketi konuştuğumuz bir sabaha uyanmış olalım."