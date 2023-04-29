İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye’nin en önemli kentsel dönüşüm projelerinden KİPTAŞ Karanfilköy Kentsel Dönüşüm Projesinin temel atma törenine katıldı. Kördüğüm olmuş dönüşüm sorununu uzlaşıyla çözdüklerine belirten İmamoğlu, "Biz rantı, şunu, bunu unuttuk, milletin rantını düşünüyoruz, millete kazandırmayı düşünüyoruz. Sinekten yağ çıkaracağız ve bu memleketin, bu İstanbul'un nimeti ne varsa, göreceksiniz bu memleketin 86 milyon insanına, bu güzel canım ülkenin çocuklarına, o küçücük evlatlarımıza, bebeklerine, kızlarımıza, oğullarımıza, pırıl pırıl gelecek bekleyen gençlerimize gururla dağıtacağız" dedi.

Haber: OKTAY YILDIRIM - Kamera: ADEM KARABAYIR

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye'nin en önemli kentsel dönüşüm projelerinden KİPTAŞ Karanfilköy Kentsel Dönüşüm Projesinin temel atma törenine katıldı. Kördüğüm olmuş dönüşüm sorununu uzlaşıyla çözdüklerine belirten İmamoğlu, "Biz rantı, şunu, bunu unuttuk, milletin rantını düşünüyoruz, millete kazandırmayı düşünüyoruz. Sinekten yağ çıkaracağız ve bu memleketin, bu İstanbul'un nimeti ne varsa, göreceksiniz bu memleketin 86 milyon insanına, bu güzel canım ülkenin çocuklarına, o küçücük evlatlarımıza, bebeklerine, kızlarımıza, oğullarımıza, pırıl pırıl gelecek bekleyen gençlerimize gururla dağıtacağız" dedi.

İBB iştiraki KİPTAŞ; Beşiktaş'ın Karanfilköy bölgesinde 60 yıllık mülkiyet problemini uzlaşıyla çözdü. Bölgede ilk temel bugün törenle atıldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da riskli yapıların yerine inşa edilecek olan depreme karşı güvenli evler için temel atma törenine katıldı. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ile siyasi parti temsilcileri de programda yer aldı. '300 Günde 300 Proje' hizmet maratonunda bir projeyi daha İstanbul'a kazandırdıklarını belirten İmamoğlu'nun konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle oldu:

"25 YILLIK KİPTAŞ TARİHİNDE KENTSEL DÖNÜŞÜM NOKTASINDA REKORLARA İMZA ATIYORUZ: Kentsel dönüşümün nasıl gerçekleştiğini ya da nasıl gerçekleştirmek gerektiğini açıkçası biz 4 yıldır ortaya koyduğumuz özenli çalışmalarla başka bir döneme çevirdik. Biz mahalle aralarına kadar girdik. Tek yapı dönüştürme düzeyine kadar insanlarımızın evlerini sağlamlaştırma konusunda çok özenli bir çalışma yürütüyoruz. Karanfilköy, uzun yıllardır dönüşüm bekliyordu. Bugün çok önemli bir iş yapıyoruz burada. İş birliğinden dolayı burada Beşiktaş Belediye Başkanı ve ekibine de ayrıca teşekkür ediyorum. Yine süreçteki samimiyetimizi ve sürece olan duyarlı tutumumuzu hisseden, bizimle hareket eden mülk sahiplerine teşekkür ediyorum. Elbette bu sürecin içinde olan inşallah Allah tamamına erdirsin diyeceğimiz yüklenicimize de hepinizin huzurunda teşekkür ediyorum. 25 yıllık KİPTAŞ tarihinde gerçekten kentsel dönüşüm noktasında rekorlara imza atıyoruz. 39 ilçede 26 bin başvuru aldık ve 1 milyon 850 bin insanı ilgilendiren binalarda düzeyli bir çalışma yürütüyoruz. Başarılı olmamızın en önemli, bence başlangıç noktası, sisteme dair adalet ve liyakat üzerine kurulu bir süreç yönettik.

HAK, HUKUK, ADALETİN SİMGESİ KEMAL KILIÇDAROĞLU'NU 14 MAYIS'TA CUMHURBAŞKANI SEÇECEĞİZ: İstanbul'da özellikle bugüne kadar yaptığımız her işin altında yatan başarı tam da bu. Onun için gururla 150 günde 150 projeyi 2022 sonuna kadar tamamlayacakken, biz bir anda bunu 300 günde 300 projeye çıkartıp, mayıs sonuna kadar da bunu bitiren bir yönetim olacağız. Bu hız kesmeden yoluna devam etme kararlılığı, tamamen insanına hizmete dayalı bir süreç yönetimidir. İstanbul'da, Ankara'da hakim kıldığımız bu anlayışı belediyelerimiz üzerinden inşallah bütün Türkiye'ye hep birlikte yaşatacağız. Rantı, karı değil, milletin sesi ve vicdanı olmayı tercih eden, hak, hukuk adalet mücadelesinin öncüsü ve simgesi haline gelen inşallah Sayın Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı seçeceğiz.

DEVLETİMİZİ YENİDEN BİR KURALLAR VE KURUMLAR DEVLETİ HALİNE GETİRECEĞİZ: Bu bakışla ortak akılla toplumsal barışla, demokrasiyle, hukuka inanan bir yönetimle, göreceksiniz bu ülkeyi başarıdan başarıya koşturacağız. Tabii ki dönüşüm meselesi de yeni hükümet dönemiyle birlikte en önemli meselemiz olacak. Tabii bu depreme dayanıklılık hususunun sadece İstanbul değil, bütün ülkemizi ilgilendirdiğini hatırlatmak lazım. Dönüşüm demişken, yalnızca kentsel değil, zihinsel bir dönüşümü de başlatacağız. Ülkemizi ekonomik, idari, hukuki, siyasi, afetlere karşı da güçlendireceğiz. Ülkemizi sağlam bir zemine oturtacak, demokrasinin temelini sağlam atacak, devletimizi yeniden bir kurallar ve kurumlar devleti haline getireceğiz. 14 Mayıs' ta Meclisi'yle, Bakanlar Kurulu ve idari teşkilatıyla aslında çok önemli bir başlangıç yapıyoruz. Siz kıymetli hemşerilerimiz bizi bugün yalnız bırakmadınız. Güçlü Türkiye'nin mutlu yurttaşları olarak sizleri inşallah sadece bugün mutlu etmeyeceğiz, 15 Mayıs'tan sonra bütün Türkiye'de her gün mutlu edeceğiz. Biz göreve hazır bir ekibiz, onu söyleyeyim.

MİLLETİMİZİN, RANT UĞRUNA TARİHİ, DOĞAYI, YAĞMALAMAYA DOYMAYAN BU İKİ YÜZLÜ ZİHNİYETE CEVABINI 14 MAYIS'TA VERECEĞİNE İNANIYORUM: Millet İttifakı güçlü bir dayanışma ekibi, 13'üncü Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu liderliğinde liyakatli yönetim anlayışıyla İstanbul'u ve Türkiye'yi, bu milletin liyakatli evlatlarıyla yöneteceğiz. Göreceksiniz, özellikle yaşanan bu deprem sonrası kentlerimizin bir daha ele alınması meselesini, güçlü bir şekilde masaya yatıracağız. Gelecek yüzyılın temelini, ülkemizin her köşesinde birlikte hızlıca atıyor olacağız. Milletimizin, rant uğruna, tarihi, doğayı, yağmalamaya doymayan bu iki yüzlü zihniyete cevabını 14 Mayıs'ta vereceğine inanıyorum. Bu inançla Karanfilköy'deki kentsel dönüşüm projesinin hak sahiplerine huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum. Elbette bu proje önemli bir proje. Burada insanlar yıllardır bekledikleri dönüşümü yaşayacaklar. Mutlu, huzurlu evlerine kavuşacaklar. Ama bu proje İstanbul'a farklı faydalar da üretti. Büyükdere Fidanlığı, bu projenin kaynaklarıyla inşallah hayata geçecek ve yıllardır ihmal edilmiş 30 bin metrekarelik muazzam bir parkı da hemen yanı başımızda Büyükdere'de İstanbullulara kazandırmış oluyoruz.

SİNEKTEN YAĞ ÇIKARACAĞIZ: Yine güçlü bir orman parkımızı, içinde oteliyle hizmet verecek, insanlarımıza çok ucuza Adalar kıyılarında denize girme fırsatı veren yaklaşık 30 bin metrekarelik alanı da yine buradan oluşturduğumuz bir kaynakla Büyükada'da vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Yani biz rantı, şunu, bunu unuttuk, milletin rantını düşünüyoruz, millete kazandırmayı düşünüyoruz. Sinekten yağ çıkaracağız ve bu memleketin, İstanbul'un nimeti ne varsa, göreceksiniz bu memleketin 86 milyon insanına, bu güzel, canım ülkenin çocuklarına, o küçücük evlatlarımıza, bebeklerimize, kızlarımıza, oğullarımıza, pırıl pırıl, gelecek bekleyen gençlerimize gururla dağıtacağız. Hepinizin huzurunda söz veriyorum. Bunu Allah şahittir, sizler de şahit olun. Hepimizin yolu açık olsun.

BUGÜN ATILACAK TEMEL ÖYLE FIKRALARDAKİ TEMEL DEĞİL: Bugün atılacak temel öyle fıkralardaki temel değil. O yukarıdan beton dökülünce sallanan demirler de değil. Biz gerçekten temelimizi atıyoruz ve başlıyoruz. 'Temeli atıyorum' deyip ortada proje, ihale yok denilen projelerden de değil. İşimizi düzgün yaparız. Kimin kim olduğuna bakmayız. İşini nasıl yapıyor? İşinin ehli mi? İşini takip ediyor mu ona bakarız. İnsan da ayırt etmeyeceğiz. 'O partiye oy verdi, bu partiye oy verdi...' Buna da bakmayacağız. Size söz, bu ittifakın ve 13. Cumhurbaşkanımızın en büyük projesi ne biliyor musunuz? 86 milyon insanı buluşturmak, barıştırmak, uzlaştırmak, kucaklaştırmak, aynı masaya oturtabilmek. Bunu başaracağız.

MUTLAKA ÖNÜMÜZDEKİ HAFTADAN İTİBAREN ANADOLU HİSARI'NI GÖRMEYE GİDİN: Bu sabah yeni metrobüsleri hizmete alan bir tören yaptık. Şimdi buradayım. biraztdan, muazzam bir Anadolu Hisarı restorasyonu bitti, onunla birlikte başka hizmetlerimizin açılışı var. Mutlaka önümüzdeki haftadan itibaren Anadolu Hisarı'nı görmeye gidin. Ecdadın bize bıraktığı eserler bugüne nasıl kazandırılmış onu da orada öğretiyoruz. Daha yenilerini de öğreteceğiz. Onun için birazdan buradan Beykoz'a gideceğim. Oradaki toplu hizmetlerimizin açılışını Beykoz halkıyla beraber yapacağım. Oradan Akhisar'a gideceğim, oradan Turgutlu'ya gideceğim Kula'ya gideceğim. Kula'dan sonra da bana 'Evladım' deyip beni 10 kere telefonla arayan bir teyzemin evinde akşam yemeği yiyip, İzmir'e yarın 13'üncü Cumhurbaşkanımızla buluşmaya gideceğim. Hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Hayırlı uğurlu olsun."