İmamoğlu: "Birilerinin Aile Vakıflarına, Şahsi Kullanımına Tahsis Edilen Yerleri Geri Alabilmek Adına Mahkemelerimiz Sürüyor"

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) iştiraki KİPTAŞ'ın Tuzla Meydan Evleri projesi için "Hak Sahibi Daire Belirleme Kura Çekilişi" yapıldı. KİPTAŞ'ın taahhüt edilen süreden 6 ay önce daireleri hak sahiplerine teslim edecek olmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Bizim sosyal alan ürettiğimiz yerler, başka projelerde, başka konumda yerler üretilerek birilerinin aile vakıflarına, birilerinin şahsi kullanımlarına tahsis edildi. Sadece Başakşehir'de 10-15 beş yerde mahkemelerimiz sürüyor, onları tekrar geri alabilmek adına, millet adına. Biz öyle yapmıyoruz; ne yapıyoruz? Belediyemize alan kazandırıyoruz. Kimi yerde kreş, kimi yerde Aile Sağlığı Destek Merkezi, kimi yerde Psikolojik Danışma Merkezi, kimi yerde kütüphane yapıyoruz. Sadece şu kısacık dönemde, '150 Günde 150 Proje' döneminde 20 kütüphaneyi katıyoruz. Bir o kadar kreş katıyoruz. Bunlar yoktu yapıyoruz" dedi.

İBB iştiraki KİPTAŞ tarafından 31 Mayıs 2021'de temeli atılan KİPTAŞ Tuzla Meydan Evleri için "Hak Sahibi Daire Belirleme Kura Çekilişi" yapıldı. Fatih'teki Ali Emiri Efendi Kültür Merkezi'nde, noter huzurunda gerçekleştirilen çekiliş öncesinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt birer konuşma yaptı.

İmamoğlu konuşmasında şunları söyledi:

"CİDDİ ADIMLAR ATILMAK ZORUNDA: Yaşamının yaklaşık kırk küsur yılı o alanda geçmiş bir insan olarak; bütün bilgimi, görgümü, enerji bu anları aktarmaya gayret ediyorum. Yaşadığımız işte ekonomik sorunlar, yaşadığımız o teknik sorunlar, insanların konut ihtiyacının giderilmesi, insanların artık tırnak içinde olan barınma ihtiyacının giderilmesi tarifinin yapıldığı bu ülkede, bu sorunu hep birlikte çözmek zorundayız. Ciddi adımlar atılmak zorunda.

KONUT SORUNU TEK BAŞINA ÇÖZÜLECEK BİR MESELE DEĞİL: İBB ve ilgili kurumlar olarak uygun ödeme koşulları olan, depreme dayanıklı ve tasarım gücü yüksek konutlar üretme hedefindeyiz. Konut sorunu, barınma sorunu, bir ülkede tek başına bir kurumun çözebileceği bir sorun değil. Yani bunu otursun tek başına KİPTAŞ çözsün; çözemez. Şehircilik Bakanlığı çözsün; çözemez, çözemedi zaten, çözemiyor. Bu bir suçlama cephesi değil. Bazı konular vardır ki -biz çok severiz bunu- orada el birliği gerekir. Güç birliği gerekir. Bir arada konuşmak, bir arada çözüm bulmak gerekir. Depremle mücadele gibi. Konut sorununu hep birlikte bir seferberlik halinde çözmek gibi. Çünkü bunu paydaşları var. Ekonomik paydaşları var. Üretici paydaşları var. Sektörel paydaşları var. Bütün bu paydaşlarla bir arada üretmek, önemli bir mesele.

KİMİN MALINI ÇÖP YAPIYORSUN?: Biz ne yapıyoruz kendi organizasyonumuz içerisinde? Elimizdeki bütün imkanlar ile bu anlattığım prensipleri asla bırakmadan, başlangıcından bitişine, yetmedi devam eden sürecinde dahi işletilmesi ve yaşamın orada sürdürülmesinin sürecini de takip ederek, bir bütüncül hizmet ortamı sunuyoruz. Burada ortaya koyduğumuz mesele, bir yandan çağdaş ve örnek sosyal konut üretmek, bir yandan dayanıklı konutlarla İstanbul'u güçlendirmek, bir yandan da insanlarını mutlu etmek. Buradan örnek çıkarttığımız her işi Türkiye'ye anlatıyoruz ve diyoruz ki, işte böyle olmalı. Bizim aslında bu hamleleri, bu şekilde yaparken, aynı şeyi kimden bekliyoruz biliyor musunuz? Biz, bunu bakanlığımızdan ve diğer kurumlarımızdan bekliyoruz. Beraber konuşalım. Beraber üretelim. Yani bizim görevi devralmadan önce imarlı, planlı, hatta projeli, hatta ruhsata alınmış arsalarımızla ilgili, biz orada binlerce daha sosyal konut üretebilirdik, hala davalarıyla uğraşıyoruz. Arsalarımızı, görevimizi aldıktan 2 ay sonra plansız hale getiren, 3-4 ay sonra ruhsatını iptal eden, konut projesi için ben almamışım arsayı, benden önceki yönetim almış, orada inşaat yapmak üzere, orayı yeşil alan haline getiren aklı, vallahi de billahi de benim aklım anlamaya yetmiyor. Bu niçin yapılır mesela? Kimin malını çöp yapıyorsun? Benim değil ki. Hepimizin, milletin malı. Bunu hangi maksatla böyle yapabilirsin? Bu nasıl bir siyasi hırs veya ihtiras?

SOSYAL ALANLAR BİRİLERİNİN AİLE VAKIFLARINA, ŞAHSİ KULLANIMINA TAHSİS EDİLDİ: Vatandaşlar, devlet kurumlarından, farklı düşüncede insanlar tarafından yönetilseler de birlikte iş üretmesini bekliyor. Bu kavramla konut meselesine de bakabilsek. Bugün ülkemizde konut sorunu var. İnsanlar konut alamıyor. Bırakın almayı, kirasını ödeyip o evde yaşayamıyoruz, konuşmazdık. Şu anda konuşuyoruz. Geldiğimiz durum bu. Ama bunları aşacağız. Bunları aşmak için çok düzenli çalışmalarımız var. Bizim sosyal alan ürettiğimiz yerler, başka projelerde, başka konumda yerler üretilerek birilerinin aile vakıflarına, birilerinin şahsi kullanımlarına tahsis edildi. Sadece Başakşehir'de 10-15 beş yerde mahkemelerimiz sürüyor, onları tekrar geri alabilmek adına, millet adına. Biz öyle yapmıyoruz. Ne yapıyoruz? Belediyemize alan kazandırıyoruz. Kimi yerde kreş yapıyoruz, kimi yerde Aile Sağlığı Destek Merkezi yapıyoruz, kimi yerde Psikolojik Danışma Merkezi yapıyoruz, kimi yerde kütüphane yapıyoruz. Sadece şu kısacık dönemde, '150 Günde 150 Proje' döneminde 20 kütüphaneyi katıyoruz. Bir o kadar kreş katıyoruz. Bunlar yoktu. Yapıyoruz. Yok olanı yapıyorsak, herhalde biraz da 'Marifet iltifata tabidir' diyerek sizlerin bunu bilmesi lazım. Dün, 3 tane daha üniversite öğrenci yurdumuzu açtık. ve 10'a çıkarttık yurt sayımızı. Seneye 16 olur. Şu an 3 bin bin yatak kapasitemiz var. Seneye 5 bini geçeceğiz. Bir tane yatağımız yoktu bir öğrenciye, 'Git şurada kal' diyebileceğimiz. 1 tane. Koca İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Peki yurt yapılmasına destek olunmadı mı? Olundu. Ama gene yapıldı, anahtar teslimi birilerinin aile vakıflarına teslim edildi. Arkadaş belediye kurum; hepimizin yani. Böyle bir şeye ihtiyacı yok.

BİR ÖĞRENCİNİN İBB'YE MALİYETİ 5500 TL; GURURLA, VİCDANEN YAPIYORUZ: İBB yurtlarında kalan bir öğrencinin kuruma maliyeti 5 bin 500 TL. Gençler bu imkandan aylık 950 liraya faydalanıyor. ve bunu gururla yapıyoruz, vicdanen yapıyoruz. Çünkü tespit ettiğimiz aileler, kendileri hiçbir aracısız o yurtlara kaydoldular. Gelir durumlarına bakarak, ihtiyaçlı hallerine bakarak bunları yaptık.

ÖRNEK KONUT PROJELERİ KONUSUNDA DA START VERDİK, BUNUNLA İLGİLİ İLK TEMELİMİZİ YAKINDA ATACAĞIZ: Toplu konut ve kentsel dönüşüm kapsamındaki çalışmaları tüm İBB kurum ve birimlerinin eşgüdümlü olarak yürüttü. Kentin bu anlamdaki bilgi, beceri ve tecrübelerini Türkiye'nin farklı illerine de taşıyacağız. Biz, bizimle iş yapmak isteyen Ardahan'la konuşuyoruz, Artvin'le konuşuyoruz, Tekirdağ'la konuşuyoruz, Eskişehir'le konuşuyoruz. Bizim kapımızı çalan her belediyeyle konuşuyoruz. Gücümüzün yettiği yerde, kasamızdan oraya para akıtarak değil. Finansman kabiliyetimizi kullanarak, doğru arsalarda, doğru işlerin yapılması noktasında da Türkiye'ye örnek olabilecek konut projeleri yapma konusunda bir start verdik. Çalışmaları sürüyor. Bununla ilgili de ilk temel atmamızı yapacağız yakın zamanda.

FARKLI ŞEHİRLERDE KONUTLAR YAPACAĞIZ: Farklı şehirlerde yapacağımız konutlarda, o bölgenin coğrafi, demografik, kültürel ve geleneksel özelliklerinden yola çıkacak tasarımlar üreteceğiz. Türkiye'nin her yerinde, aynı yükseklikte, aynı betonarme kıvrımlarıyla, aynı kesitlerle. Arkadaş bu, -atıyorum- İstanbul'un X ilçesine yakışabilir ama Ardahan'a yakışmaz, Hakkari'ye yakışmaz, Diyarbakır'a yakışmaz, Kastamonu'ya yakışmaz. Oraya başka bir şey tasarlarsınız. Öne çıkan taşı vardır, öne çıkan rengi vardır, öne çıkan yaşamsal kültürü vardır. Örneğin Gaziantep'te balkon farklı kullanılır, ama Kastamonu'da o evin içinde başka kullanılır. Her yerin yemek kültürü var. Her yerin bir yaşam biçimi var. Burada bile kültürlerin bir araya geldiği bir biçimsel süreç var. O bakımdan biz bunu da ispat eden değerli bir çalışmayı Türkiye'ye hediye edeceğiz.

ERKEN BİTİRECEKLERİ İÇİN KİPTAŞ'A YÜREKTEN TEŞEKKÜR EDİYORUM: Sevgili Genel Müdürümüz 3 Aralık'ta evlerin teslim edileceğini söyledi. Tören yaptığımızda, evin bütün ortak alanlarla ilgili sorunları çözülmüş olur ise ve yaşamsal birtakım ihtiyaçların tümden giderildiği bir ortam olur ise sıcak suyundan doğal gazına, elektriğine; bir de 'Hazır, oraya acil taşınmam gerekir' diyen olabilir, 10-15 aile olur ya taşınır. O zaman ben de bir ailedeki kahve içme arzumu biraz daha geri çekmiş olurum. Bunu da gerçekleştirirseniz, o tarihte bu güzel an da yaşanmış oluruz. 6 ay önce bitirerek, insanları daha erken mutlu edebilmenin bugün bende olan memnuniyetini gerçekleştirdikleri için, Genel Müdür'e ve KİPTAŞ'ın bütün çalışanlarına, oradaki yüklenici firmamızın hassasiyetine ve değerli çalışmalarına yürekten teşekkür ediyorum."

"19 DÜKKAN İÇİN 12 EKİM'DE MÜZAYEDEYE ÇIKIYORUZ"

Ürettikleri konutları 264 bin TL'den başlayan fiyatlar ve 2 bin 800 TL sabit taksitli ödeme planlarıyla satışa sunduklarını hatırlatan, Tuzla Meydan Evler projesini de Silivri ve İzmit'teki projelerde olduğu gibi, belirlenen tarihlerinden önce teslim edeceklerini kaydeden KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt şunları söyledi:

"Bu sayede 40 binin üzerinde başvuru aldık. Bu projemizde yer alan 9 adet cadde üstü dükkanla, yine Tuzla'da 'Aydınlıkevler' projemizde yer alan 10 adet cadde üstü dükkanımızı 12 Ekim Çarşamba günü, yine bir KİPTAŞ geleneği haline gelen müzayede yöntemi satışa çıkıyoruz. Bu satıştaki amacımız hem şirketimize bir kaynak üretmek hem de siz hak sahiplerinizin dairelerinize oturmadan önce sizi destekleyecek ticari üniteleri hayata geçirmek. Teslim başlangıç tarihimiz, 24 Haziran 2023 tarihiydi. Dairelerinizin teslimine 3 Aralık 2022 tarihinde başlıyoruz. Projemizi taahhüdümüzden tam 6 ay erken teslim ederek, yine sosyal konutlarda bir KİPTAŞ klasiğine imza atarak, erken teslim yapacağız."

Konuşmaların ardından İmamoğlu, CHP İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek ile beraberlerindeki heyet, Bakırköy 23. Noter Vekili Mustafa Kalaycı'nın şahitliğinde ilk talihlilerin çekilişlerini yaptı.

TÜRKİYE'DE İLK: GRİ SU GERİ KAZANIM SİSTEMİ

Tuzla Meydan Evleri sosyal konut projesindeki 158 taşınmaz için 39 bin kişi başvurdu. Projede, evi olmayanlara ve daha önce KİPTAŞ'tan konut satın almayanlara öncelik tanındı. En az yüzde 40 oranında engelli vatandaşlar, şehit aileleri, harp ve vazife malulleri, dul ve yetimler ile pandemi döneminde üstün çaba gösteren sağlık çalışanları ayrıcalıklı grup olarak tanımlandı ve kendilerine konut ayrıldı. 5 blok, 149 konut ve 9 ticari birimden oluşan ve kaliteli malzeme kullanılarak tamamlanma aşamasına gelen projede, alıcılara dönemin en uygun ödeme şartlarını sunuldu. Tuzla Meydan Evler projesi, Türkiye'de ilk kez bir sosyal konut projesinde kullanılan "Gri Su Geri Kazanım" sistemiyle de ön plana çıktı. Bu sistemde evlerde kullanılan sular (duş, küvet, lavabo, çamaşır makineleri ve mutfaklardan vb. gelen evsel nitelikli atık sular) arıtılarak, yeniden (klozetlerin rezervuarlarında ve bahçe sulaması için) kullanılıyor. Böylece hem su faturalarından hem de günde ortalama 100-150 kişinin ihtiyacı olan yaklaşık 20 bin litre sudan tasarruf edilerek, doğal su kaynaklarının ve çevrenin korunmasına önemli katkıda bulunuluyor. KİPTAŞ Tuzla Meydan Evler; modern mimarisi, çocuk oyun alanları, cadde üstü dükkanları ve duvarlarla çevrili olmayan tasarım anlayışıyla bulunduğu bölgeye de değer katacak.