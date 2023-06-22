İMAMOĞLU: BENİM ŞU ANDA SUNDUĞUM YÖNTEMİN İÇİNDE BİR ADAYLIK İLANI YOK

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, görev süresi boyunca gerçekleşen çalışmaları ' İstanbul'a Hizmette 4 Yıl Sunumu' programında anlattı. Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşen programın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan İmamoğlu, değişim sürecine ilişkin de kesinlikle bir makam tarifi olmadığına dikkat çekti.

SUNDUĞUM YÖNTEMİN İÇERİSİNDE ADAYLIK İLANI YOK

BİR ÖRGÜTÜN İL BAŞKANI FİKRİ SORULACAK KİŞİ DEĞİL

İTTİFAK SÜRECİNDEN ÇEKİLMELERİNİ ANLAMAK DA DEĞİŞİM SÜRECİNİN BİR PARÇASIDIR

NASIL KAZANILACAĞINI BEN AZ ÇOK BİLİYORUM

MUHATABI GENEL BAŞKAN

KAYBETME DENEYİMİM OLMADIĞI İÇİN SORUNUZA CEVAP VEREMEYECEĞİM…

DAVANIN SORUŞTURMA TALİMANITINI VEREN SOYLU'DUR, ALİ YERLİKAYA DEĞİL

PARTİMİN YAŞADIĞI SORUNLARIN ÇÖZÜMÜNDE DE NEFER OLMA KONUSUNDA KARARLIYIM

PARTİYİ TERK ETMEK GİBİ BİR DURUMUM SÖZ KONUSU DEĞİL

SAYIN CUMHURBAŞKANI BU HİKAYEYİ DEĞİŞTİRSİN

İmamoğlu'nun hikayesinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'la benzetildiğine dair soruya da İmamoğlu, "Çok net ifade edeyim, Sayın Cumhurbaşkanıyla, Sayın Erdoğan'la benzeşmesiyle ilgili bence Sayın Cumhurbaşkanı'nın elinde büyük bir fırsat var. Bunu değerlendirsin. Yargıya müdahale işini bitirsin, başına dert almasın. Bu hikayeyi değiştirsin, birbirine benzemesin" dedi.