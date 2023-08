İmamoğlu: "Ben Hala, Sayın Genel Başkanın Değişim ve Dönüşüm Sürecinin Liderliğini Yaparak Partimizin Tüm Kadrolarıyla Yenilenmesiyle Geleceğe...

Haben: OKTAY YILDIRIM Kamera: SADIK KARAKULOĞLU

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 28 Mayıs'tan sonra yaptığı değişim-dönüşüm açıklamasında neredeyse bugün de tam orada olduğunu belirterek, "Bu işin tam da göbeğindeyim. En üst düzeyde bu sürece dönük mücadeleyi vereceğimi konuşmamda da söyledim. CHP'nin kurultay tarihi belli değildir, süreç olgunlaşacaktır. Bu kritik evrede yaptığım açıklamanın ne kadar sorumluluk bilinciyle dolu olduğunun da altını çizmek isterim. Bu değişim ve dönüşüm sürecindeki temennilerimi kendi talebimle 4 kez sayın genel başkanımıza ilettim. Tekrar bu iletimi burada ifade edeyim. Ben hala sayın genel başkanın değişim ve dönüşüm sürecinin liderliğini yaparak partimizin tüm kadrolarıyla yenilenmesiyle bir siyasi parti mimarisiyle geleceğe coşkulu bir şekilde ulaşmasını sağlayıcı bir süreci hazırlaması gerektiğini düşünüyorum. CHP'nin tarihini bilen, geçmişi tertemiz evlatları vardır. Bunlardan ismi geçtiği için sorunuzla söylüyorum biri Özgür Özel'dir. Başkaları da vardır. Bunlar zaman içerisinde konuşulur" dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Haliç Kongre Merkezi'nde yaptığı basın toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. İmamoğlu ile gazeteciler arasındaki soru cevap şu şekilde oldu:

"BEN 28 MAYIS'TAN SONRA YAPTIĞIM AÇIKLAMADA NEREDEYSEM TAM DA ORADAYDIM"

İBB Başkanlığı'na aday olduğunuzu açıklamış oldunuz. Bu durumda 29 Mayıs'ta ilan ettiğiniz değişim çağrısının muhatabı kim olacak? Yani CHP ekim ayının sonunda kurultaya gidiyor. Bu durumda kurultayda bir adayı destekleyecek misiniz? Bu isim acaba Özgür Özel 'mi olacak? Yahut bir başka isim mi?

İmamoğlu: Öncelikle şunu söyleyeyim. Ben 28 Mayıs'tan sonra yaptığım açıklamada neredeysem tam da oradaydım. Bu işin tam da göbeğindeyim. En üst düzeyde bu sürece dönük mücadeleyi vereceğimi konuşmamda da söyledim. Tabii bugünden varsayımlar üzerinden konuşmayı doğru bulmuyorum. CHP'nin kurultay tarihi belli değildir süreç olgunlaşacaktır. Şu anda kongreler sürüyor. Ben bugün bu açıklamaları yaparken özellikle başta İstanbul'da kongrelerin nasıl bir dönüşüm seyri içerisinde olduğunu gözlemliyorum. Bu bağlamda bu kritik evrede yaptığım açıklamanın ne kadar sorumluluk bilinciyle dolu olduğunun da altını çizmek isterim. İfade edeyim ki bu değişim ve dönüşüm sürecinde elbette ki temennilerim vardı. Bu temennilerimi birebir kendi isteğimle, kendi talebimle 4 kez sayın genel başkanımıza ilettim. Tekrar bu iletimi burada ifade edeyim. O da şudur ki ben hala sayın genel başkanın değişim ve dönüşüm sürecinin liderliğini yaparak partimizin tüm kadrolarıyla yenilenmesiyle bir siyasi parti mimarisiyle geleceğe coşkulu bir şekilde ulaşmasını sağlayıcı bir süreci hazırlaması gerektiğini düşünüyorum. Bu talebimi buradan tekrar edeceğim. CHP'nin tarihini bilen, geçmişi tertemiz evlatları vardır. Bunlardan ismi geçtiği için sorunuzla söylüyorum biri Özgür Özel'dir. Başkaları da vardır. Bunlar zaman içerisinde konuşulur.

"2024 YEREL SEÇİMLERİNDE 2019'DAN DAHA GÜÇLÜ İTTİFAKIN KURULABİLECEĞİNE YÜREKTEN İNANIYORUM"

Şimdi yeniden ittifak sağlanacağına inanıyor musunuz? Bu nasıl olacak?

İmamoğlu: Gerçek ittifaklar toplum tabanında kurulur. Ben siyaseti toplumda yüz yüze yapıyorum. Her gün vatandaşlarımızla bir aradayım. Bu büyük toplumsal ittifakı hangi partiye oy vermiş olursa olsun yaşıyorum, görüyorum, derinden hissediyorum. Bunu destekleyici çok fazla bilgiye ve araştırmaya sahibim. Az önce ifade ettiğim gibi en şuurlu şekliyle, bilinci yüksek bir iş birliğiyle biz bu ittifakı 2019'dan daha güçlü bir şekilde kurabilmemiz mümkün. Elbette ki bunun en önemli unsurlarından birisi de siyasi partilerin bu ittifak sürecine vereceği katkılardır, desteklerdir. Tam da burada doğru bir süreç tariflediğimizde, burada en ana misyonu kendi partime yüklemekle birlikte, doğru bir süreç tarifi olduğunda 2024 yerel seçimlerinde 2019'dan daha güçlü bir siyasi partiler ittifakının da kurulabileceğine yürekten inanıyorum. Bugün bu inançla, bütün bu cümleleri kurmuş durumdayım.

"ÇOK BÜYÜK BİR KAZANIMLA İSTANBUL'DA MİLLETİN İKTİDARININ KURULACAĞINI ŞİMDİDEN GÖREBİLİYORUM"

2019'da deyim yerindeyse bir 'voltran' oluşmuştu. İşte Canan Kaftancıoğlu İl Başkanı sizin azminiz, seçmenin heyecanı. Şimdi o 'voltran'ın dağıldığını görüyoruz. Yeniden böyle bir şey oluşabilir mi? Adaysanız diğer ilçelerdeki adaylarla ilgili düşünceniz nedir? Onu da merak ediyorum

İmamoğlu: Ben parti süreçlerini, parti disiplini iyi bilen bir insanım. Bazı parti içerisinde görevi olan kişilerin kamuoyunda yaptığı bir kısım açıklamalar ne kadar kritik bir disiplin sorunu ise benim de adayım demem aynı sorunu içerir. Ben adayım demedim yola çıkıyorum dedim. Bu bakımdan bu yolcuğun güçlü olduğunu görüyorum. O gün çok daha zor koşullarda toplumsal bir ittifakı oluşturduk. Tam 7,5 ay kampanya yürüttük. Elimizden seçim alındı. Bunun için de o süreci de başarıyla yürüttük. Evet şu anda da bir seçimi kaybeden taraf olarak bir travmamız var bunu biliyorum. Ama buradan bir sıçrama gücümüz de var. O sıçramayı toplumla başarabiliriz. Bu bağlamda gerçekten en büyük güvence olarak toplumun ve başta gençlerin, başta kadınların ifade edeyim ki hatta çocukların o sıçrama bilincini yaşayan birisi olarak o bahsettiğiniz 'voltran' diye tariflediğiniz pozisyonun çok daha ötesinde bir pozisyonla karşı karşıyayım. Bunun içindeki bütün umut ışığıyla ifade ediyorum. Diğer konular aday vesaire parti içi meseleler, işte tam da söylediğim gibi yeni bir siyaset mimarisi, yeni bir bilinç, yeni bir fikriyat, yeni bir anlayışla çok daha rasyonel çok daha kazanmaya odaklı bir o kadar da yönetmeye odaklı bir anlayışla çok büyük bir kazanımla İstanbul'da milletin iktidarının kurulacağını şimdiden görebiliyorum.

"GENEL BAŞKANIMIZLA BÖYLE BİR MESAJLAŞMAMIZ OLMADI"

Dün meslektaşımız Barış Yarkadaş, Kılıçdaroğlu'nin size "Aday değilsen İstanbul'a bir aday hazırlayacağım. İstanbul'u bu tartışmalara harcatmam" dediğini yazdı. Bugünkü açıklamanızı yapmadan evvel Genel Başkan'la bir istişarede bulundunuz mu?

İmamoğlu: Genel başkanımızdan böyle bir tekil kiple hele hele hiçbir zaman bir mesajlaşmamız olmadı. Çok saygı ve sevgi çerçevesinde mesajlaşmalarımız oldu. Bu bağlamda böyle bir mesajlaşmamız yoktur. Aylardır ya da 120 gündür Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'a adaylığı konusundaki tartışmalar, açıklamalar vesilesiyle yapılan yalan yanlış yorumların doğru olmadığını ifade edeyim. Şunu yapanları saygıyla karşılıyorum Ekrem İmamoğlu şöyle bir yol yürümelidir, böyle bir yol yürümelidir. Siyasi tahmin ve içerik üretenleri saygıyla karşılıyorum ama sanki bir konuşma olmuş gibi bunu yayan insanların bu bakış açısını gerçekten hayretle izliyorum. Lütfen beni benden dinleyin. Buna benzer bir soru burada, dördüncü yılın raporunu sunduğumda da bana sorulmuştu, orada da söyledim. Ben Sayın Genel Başkanıma bir değişim ve dönüşüm sürecinin zaruri olduğunu, şart olduğunu ifade ederken, kendimle ilgili hiçbir şart koşmadan süreci ifade ettim ve anlattım. Ben bu süreci koordine edebilirim, en önde koşabilirim dediğimi, sohbetin içinde genel başkanlık vesaire gibi bir şartım zaten olmaz, olamaz, yani böyle bir şey olmaz. Partinin kurulları, heyetleri, kongreleri vardır. Bunu ifade ettiğimi defalarca söyledim. Tabii sonradan tartışma, Ekrem İmamoğlu İstanbul'da kalmalı, İstanbul'a ne olacak vesaire gibi birtakım zeminleri oturtulmuş olsa da beni benden dinleyiniz ki benim makam üzerinden ne bir tayinim ne bir tarifim asla olmamıştır. İfade ettim konuşmamda, benim misyonum siyasi anlamda geleceği, ülkenin geleceği misyonudur. Koltuk üzerinde asla bir tartışmanın parçası olmadım olmam. 2019'da olmadığını partim de bilir ve bunu en yakından bilenlerden birisi de benim kıymetli genel başkanımdır.

"DEĞİŞİM VE DÖNÜŞÜM MESELESİ, BİR KİŞİNİN DİLİNDEN VE ZİHNİNDEN ÇIKACAK BİR MESELE DEĞİL"

Olur da Kemal Kılıçdaroğlu kurultayı kazanırsa planınız ne? Kalır mısınız belediye başkan adaylığınızı geriye çeker misiniz? Kendisiyle en son ne zaman görüştünüz?

İmamoğlu: Varsayımlarla bir kere konuşmanın çok doğru olmadığını ifade edeyim. Bugün Sayın Genel Başkanımızın kurultayda aday olup olmadığını dahi bilmiyoruz. Kurultayın ne zaman olacağını dahi bilmiyoruz. Böylesi bir varsayım süreciyle tariflerin yapılmasını kendi adıma doğru bulmam. Genel başkanımızla tabii ki farklı vesilelerle görüşüyoruz, elbette mesajlaşıyoruz. Ama mesajlarımız bazen belediyemizin bir işleyişi üzerine ya da belediyemizle ilgili ya da İstanbul'la ilgili birtakım hususlarla ilgili olmuştur. Siyasi zeminde benimle ilgili bir irtibatı olmamıştır onu ifade edeyim. Telefonla ya da sesli olarak da en son kendilerini yine Tunceli'den memleketinden, doğduğu şehirden arayarak oradaki ziyaretimle ilgili bilgileri paylaşmıştım. Bakınız değişim ve dönüşüm meselesi bir kişinin dilinden ve zihninden çıkacak bir mesele veya bir tariflenecek bir içerik olmaz, olamaz, doğru da değil. Açtığımız web sitesine 200 yüz binin üzerinde mail geldi. Bunu onlarca ekip arkadaşımla yorumluyoruz, tarifliyoruz. Bu konuda partililerimiz, parti yöneticilerimiz, mevcutta görevi olan milletvekilleri, yöneticiler birçok insan katkı sunuyor çalışıyorlar. Bu benim dışında da etrafımda da dönen birtakım hususlar, yani açıkçası partimizin değişimi ve dönüşümü en kapsayıcı şekliyle en doğru biçimiyle tariflenecektir. Bu bir anda yazılıp çizilecek bir mesele de değildir. Gelişime açık olmalıdır, inovatif olmalıdır, sürdürülebilir olmalıdır, kapsayıcı olmalıdır. Bunun da anlamı yeni gelen fikirleri de içine katabilmelidir. Böyle bir yol alırsanız o zaman geleceğin siyasetini, geleceğin CHP yönetim anlayışını tarifleyebilirsiniz. Ben de elbette fikirlerim var, fikirlerimi katıyorum. Yaptığımız istişarelerde, ortamlarda dönem dönemde var olan fikirlerimi bir kısmını kamuoyuyla da paylaşıyorum. Bunu da paylaşmaya devam edeceğim.

"İTTİFAKLARA BUGÜNÜN İKTİDARI DAHİL DİĞER PARTİLER DE MECBURDUR"

CHP'de değişim ve dönüşüm olmazsa ya da toplumun beklediği gibi olmazsa ve ittifak sağlanamazsa İstanbul'da kazanma şansınızı nasıl görüyorsunuz?

İmamoğlu: Türkiye'de yeni bir siyaset dönemi başlamıştır. Açıkçası her ne kadar 2017'de referandum yapılmış ve yeni bir rejim, sistemin hayata geçtiğini biliyorsak da ben bunu birkaç yerde de söyledim burada da söylemekten geri durmayacağım. 2023 seçimleri de aslında bir referandumun daha kaybedildiği bir seçimdir. Dolayısıyla aslında ülkede şu anda var olan bu sistemin gereği, önde partilerin konuşulacağı ne genel seçim ne de yerel seçim süreçlerini yaşayamayacağımızı gösteriyor. Bu bağlamda ittifakın biçimi, şeklini bilemem. Ama mutlak ama şehirlerde ama genel kavramlarda ittifaklara bugünün iktidarı dahil diğer partiler de mecburdur.

"İTTİFAK SÜREÇLERİNİN ORGANİZE EDİLMESİNDE EN BAŞ SORUMLU MUHALEFET ADINA CHP'DİR, BENİM PARTİMDİR"

Bu bağlamda ben başka siyasi partilere sorumluluk yüklemeyi hadsizlik kabul ederim. Çünkü benim bir partim var CHP. Ülkede ittifak süreçlerinin koordine edilmesi veya organize edilmesinde de en baş sorumlu muhalefet adına CHP'dir, benim partimdir. Bu bağlamda bizim ne yapacağımıza ne yapmamız gerektiğine bakmalıyız. Elbette umut ederiz ve arzu ederiz ki şu bakış açısıyla diğer siyasi partiler de süreçlere bakarlar ve ülkemizin geleceği ve demokrasisi adına böylesi sağlıklı bir zeminde var olmayı kabul ederler diye düşünüyorum. Ama bunun oluşması için elbette ki CHP olarak benim partimin, bizlerin yapması gereken çok çok çok önemli sorumluluklar vardır. Hem bir kısım doğrularımızı tekrarlamak hem de hatalarımızı düzeltmek ve hatta ittifak mimarisini biraz daha geliştirmeye yönelik adımlardır bunlar. Bu bağlamda şunu ama altını çizerek ifade edeyim. Ben 2019'da başta o dönem ittifak yaptığımız İYİ Parti olmak üzere toplumsal ittifak adına bütünleştirici İstanbul ittifakı kavramını ortaya attıktan sonra, o günden bugüne 4,5 yıllık faaliyetlerimizde ittifak yaptığımız siyasi parti veya siyasi gruplar veya toplumun farklı kesimleri ile gerçekten ittifak şuuruna, ittifak ahlakına, erdemine yakışan ve aynı zamanda toplumu da bir bütün kabul ederek 16 milyon insanına en özenli şekilde hizmet etme bilinciyle hareket eden ittifak şuurunun en örnek noktalarından biri olduğumuzu ve bunu başardığımızı iddiayla ifade etmek isterim. Bu laboratuvar gibi tariflediğim İstanbul Modeli'ni biz yine partimizin bu süreçte uygulayacağı çalışmalarda en öne koyarak anlatıp o değişim dönüşüm sürecinin de önemli bir parçası haline getirip, yeniden 2024 ittifakını güçlü mimarisiyle başaracağımıza inanıyorum.

"BİZ ŞU ANDA X PARTİ'NİN İKTİDAR OLDUĞU BİR İLÇEYİ ONDAN DAHA İYİ BİLİYORUZ"

Geçen yerel seçimlerde ilçe belediye başkanı adaylarının doğru belirlenmemesi nedeniyle bazı ilçelerin kaybedildiğine yönelik eleştiriler vardı. Bu seçimde ilçelerde aday belirleme konusunda nasıl bir rasyonel yol izlenir ve bu yol izlemede en başta siz mi olacaksınız?

İmamoğlu: İstanbul'un parti içi karar alma mekanizmaları süreciyle ilgili tabii ki burada yorum yapmam doğru olmaz ama şunu ifade edeyim. İstanbul'un 39 ilçesinin çok sağlıklı röntgeni, ihtiyacı, toplumsal çeşitliliği, demografik içeriği hangi ihtiyaçlarının nasıl çözümlerle insanlarını mutlu edeceği noktasında bizim yönetimimizin, planlama gruplarımızın elinde tuttuğu veriler ve çalışmaların başka bir kurumda olduğunu, olabileceğini düşünmüyorum. Biz göreve başladığımız ilk andan itibaren, hatta onun öncesindeki hazırlık evresinden bu yana İstanbul'un hem bugününe hem yarınına hatta 2050 yılına hazırlanan bir kadroyuz. O bakımdan biz şu anda X Parti'nin iktidar olduğu bir ilçeyi ondan daha iyi biliyoruz. O ilçedeki belediye başkanından ya da heyetinden daha iyi bildiğimizi iddia ediyoruz. İhtiyaçlarını hem de İstanbul bütüncül bakışıyla biliyoruz. Dolayısıyla bu bakış açısıyla bu sistematik rasyonel, bilimsel, teknik bakış açısıyla biz İstanbul'da öngördüğümüz şekliyle partimizin elbette ki bahsettiğim o değişim dönüşüm süreci ve evrelerinin güçlenmesiyle, çok sağlıklı kararlar alarak, rekor sayıda bir ilçeyi milletin ittifakına, İstanbul ittifakına kazandıracağımızı görebiliyorum.

"RİSK ALMADAN BAŞARI OLMAZ. EVET RİSK ALIYORUM, ÇOK CESUR BİR KARARIN VAR OLMASI GEREKTİĞİNİ DE BİLİYORUM"

Çok muhtemel 2028'de Cumhurbaşkanlığı'na aday olacaksınız. Bir büyük bir risk üstlenmiyor musunuz? Eğer belediye başkanlığına aday olur ve kaybederseniz geleceğe dair çok ciddi siyasi tehlikeler altına girmeyecek misiniz? Yerel ittifak için HDP ve İYİ parti ile görüşüyor musunuz?

İmamoğlu: Risk almadan başarı olmaz. 2019'daki siyasal risk, aslında bugünle kıyaslanmayacak ölçüde bir büyük riskti. Ama ben riske ya da geleceğe dönük tasarımlara bakarken kişisel olarak nerede olacağıma değil, düşüncelerimin nereye evrileceğine ve ne şekilde fikirlerimin hayata geçeceğine dair motivasyonla hareket ederim. Bu bağlamda ben başarılı olduğumuzda çok özel bir İstanbul'u, çok güzel bir İstanbul'u var edebileceğimizi, bu karakterle var olan bir İstanbul'un da aynı şekilde çok farklı, çok çağdaş, 21'inci yüzyılın bütün unsurlarıyla temsilini, en güçlü Türkiye'yi var edebileceğimizi görüyorum. Bu bakış açısında ben kişisel olarak nerede olmalıyım sorusu asla yok. Bütün bunlar zaman içerisinde konuşulacak işlerdir. Ama evet risk alıyorum, çok cesur bir kararın var olması gerektiğini de biliyorum. 2024'te rakibimin kim olduğunu da biliyorum. Bu yolculuğa çıkarken de kararlılığın altını çiziyorum tekrar. İttifak süreçlerine dair hassasiyetimi, 4,5 yıllık yönetimimde nasıl özenli davrandığımı az önce ifade ettim. Toplumun her kesimiyle diyalogdayım. Hiçbir kesimi asla ihmal etmemeye gayret ettim. İnanınız burada belki en özenli davrandığım gruplardan birisi de gerçekten bugünün iktidara oy veren kesimler. Onlarla da diyalog içindeyim. Potansiyel olarak baktığınızda en yüksek oya sahip gruplardan birisi olan bugünkü iktidar partisinin oy grubu, benim en fazla oy hedefine koyacağım kitle, dolayısıyla onların da halen ve bundan sonraki süreçte de başta çocuklarının, gençlerinin kalbini kazanmaya dönük politikaların devam edecek. Benim esas inancım şu anda toplumsal ittifak sürecidir. Ardından elbette ki partilerin ittifakı da bütünleşerek gelecektir. Bu zeminde ben bütün siyasi partilerle bu anlamda irtibat kurduğumu ve toplumsal zeminde güçlü bir bağımız olduğunu görebilirim.

"DÖNÜŞÜMÜ DESTEKLEYEN SONUÇLAR ÇIKIYOR"

CHP'de başayan kurultay sürecini yakından takip ediyor musunuz? Gerçekten bir değişim talebi var mı çıkan sonuçlara baktığınız zaman?

İmamoğlu: Dönüşümü destekleyen sonuçlar çıkıyor, en doğusundan en batısına, en kuzeyinden en güneyine. İstanbul'un mevcut ilçelerinde ve bundan sonraki ilçelerden de aynı sonuçların çıkacağına inanıyoruz. Bakın ben buradan CHP'li yol arkadaşlarıma çok samimi, çok içten seslendim. Şunu ifade ediyorum. Ben ve CHP'lilerin tamamında, seçim kaybetmekle başarılı elde edemeyeceğini düşünüyorum. İkinci parti olmakla mutlu olamayacaklarına inanıyorum ki ben mutlu olamam. O bakımdan bundan sonraki süreçte doğruları yapan ve seçim kazanan ve küçük iktidarlarla da mutlu olmayan bir CHP örgütü olmak, toplumun içine karışmak, üye sayımızı arttırmak istiyorsak, gerçekten farklı bir döneme, farklı bir mimariye en güçlü şekilde ihtiyacımız var. Ben bugüne kadar bunun karşılığını İstanbul'daki yapılan seçimlerden gördüğümü hissediyorum. Bundan sonra da artarak devam edeceğini görüyorum. Bu bağlamda 'Yakından takip ediyor muyum' elbette sonuçlarını takip ediyorum. Ama ben ilçe ilçe meseleye başka türlü bir biçimde müdahil olmayı zaten kendi adıma doğru bulmam. Ama olan biteni takip ediyorum. Çünkü o süreçleri çok yaşadım. 4,5 sene ben ilçe başkanlığı yapmış birisiyim. Partinin üyesi, ilçe başkanı, ilçe belediye başkanı ve büyükşehir belediye başkanı kronolojisiyle gelen birisi olarak, bu süreçleri iyi okuyabilen ve oradaki üyenin duygularını iyi anlayabilen, o duyguların nasıl bir gelecek arzuladığını iyi görebilen bir insan olduğumu düşünüyorum.

"ADAYIM DEMEK, ZATEN SİYASİ OLARAK DOĞRU DEĞİL. ADAY OLMANIN USULLERİ VE SÜREÇLERİ VARDIR"

Bu basın toplantılarınızı bir uzlaşma çağrısı olarak algılamak mümkün mü? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olduğunuzu ya da olmadığınızı neden açıkça dile getirmediniz. Herhangi bir rezerviniz mi var?

İmamoğlu: Yola çıktığımı ifade ediyorum ama bu böyle 'Adayım' demek kavramı zaten siyasi olarak doğru değil. Aday olmanın usulleri ve süreçleri vardır. Uzlaşma da zaten benim doğal kültürümde olan bir şey ama yanlışla uzlaşmam, doğruyla uzlaşırım. O bakımdan doğruları ortaya koyarak ortaklaşan akılla her türlü uzlaşmayı elbette ki parti içinde de parti dışında da toplum bütünlüğünde de her zaman destekler ve yanında olurum. Zaten ben her zaman istişareye açık, uzlaşmaya açık, ortaklaşmaya açık bir kültüre sahibim. Çünkü bahsettiğimiz mesele İstanbul veya ülke meselesi kişisel bir beka, kişisel bir saplantı meselesi asla olamaz olmamalı. Bu bağlamda toplumu, milleti, partiyse, partilileri düşünerek hareket etme sorumluluğunu içerir. Ben bu sorumluluk duygusuyla hareket edeceğimi tekrar buradan bütün partililerime duyurmak istiyorum.

"ASLA KAÇAK GÜREŞMEM, MESELENİN HİÇBİRİNDEN KAÇMAM"

CHP'deki tartışmaların sizi sınırladığını düşünmüyor musunuz? Geçen yaptığınız toplantıdali Ekrem İmamoğlu ile bugünkü arasında frak olhduğunu düşünüyor musunuz?

İmamoğlu: Şunu söyleyeyim kısaca. Ben bir bütüne önce parça parça bakıp sonra bütünleştirmek zorunda olan bir insan olmalıyım. Bu pazılın parçalarından birisi de elbette ki benim partim, onu yok sayamam. Ama benim elbette ki büyük hayallerim var ülkem adına. Her bireyin olduğu gibi ülkemin gelecek taahhülü var, dünyadaki konumu var. Hatta dünyayla ilgili düşüncelerim var ama ekonomik, ama sosyolojik, ama iklim, ama başka hususlarda. Bu bağlamda hem geniş bakabilen hem de dar alanda partimle ilgili süreçleri analiz edebilme gücüne, birikime sahibim. Buralardan da geri durmam. Ama büyük fotoğrafı da asla ıskalamam. Yani asla kaçak güreşmem, meselenin hiçbirinden kaçmam. Doğruları söylerim ve doğruları yakalama çabası içerisinde olurum. Bunlardan biri de CHP: Elbette ki İstanbul, elbette ki Türkiye, elbette ki dünya beni hep böyle göreceksiniz. İnşallah çok güzel günlerde bir arada olmak dileğiyle."