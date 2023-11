İmamoğlu: "Belediyecilik Hizmetimizi Bir Sonraki 5 Yılda Taçlandırmak Adına Çok Daha Güçlü Çalışmaya İmza Atacağımızı Duyuruyoruz"

Haber: ÇAĞATAN AKYOL - Kamera: ADEM KARABAYIR

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Küçükçekmece'deki İBB Filenin Sultanları Yükseköğrenim Öğrenci Yurdu açılış töreninde; "Ayırt etmeden insanımıza hizmet etmenin büyük bir seferberliği olarak yaptığımız belediyecilik hizmetimizi, bir sonraki 5 yılda taçlandırmak adına çok daha güçlü, çok daha kararlı bir çalışmayı hep birlikte, başta İstanbul olmak üzere 39 ilçesinde ve bütün Türkiye'de muazzam bir çalışmaya imza atacağımızı, buradan bütün ülkemizin insanlarına, yurttaşlarıma duyuruyoruz. Çok güzel başarılara imza atacağız" dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün Küçükçekmece'de bulunan İBB Filenin Sultanları Yükseköğrenim Öğrenci Yurdu açılış törenine katıldı. Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, CHP Parti Meclisi üyesi Turgay Özcan ile öğrencilerin de yer aldığı açılışta konuşan İmamoğlu, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına vurgu yaparak şunları söyledi:

"İKİNCİ YÜZYILYA YAKIŞIR İŞLER YAPMA HEDEFİMİZDE İLERLİYORUZ: Elbette Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına adım attığımız andan itibaren Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına yakışan işler yapma hedefimizde de adım adım ilerliyoruz. Cumhuriyet'in evlatları olmanın gururunu yaşıyoruz. Eminim ki her biriniz bu duygu içerisindesiniz. Cumhuriyet'in fikrine ve ideallerine hizmet etmenin onurunu yaşıyoruz. Tabii bu aynı zamanda bir eşitlik mücadelesi, bir özgürlük mücadelesi, hak hukuk mücadelesi ve insanların mutlu olması mücadelesi. Atatürk'ün bence çok önemli vasıflarından birisi, hangi işi kime emanet edeceğini bilmesi. Cumhuriyet'i de gençlere emanet etti. Kime emanet edeceğini bilerek Atatürk, Cumhuriyet'i gençlere emanet etti. Çünkü bu Cumhuriyet'in onların enerjisiyle ve kararlılığıyla yükseleceğinin farkındaydı. Gençlerin tutkusu, özgürlüklerine olan bağlılığı, aynı zamanda mücadeleci ruhu ve kendine güvenen insanlar ve bireyler olması o ülkenin de aynı şekilde güçlü, kalıcı ve inançlı ve de çok geleceğe dair umutla yürümesini sağlayacaktı.

GENÇLER, MUTLU YAŞAMLARIN SAĞLANABİLECEĞİNE BÜYÜK KATKI SAĞLANABİLECEĞİNİ BİLİYOR: Tabii aynı zamanda gençler, hele hele bu dönemde toplumun bütün ön yargılarını yıkarak hoşgörüsünü büyüteceğine, insanların bir arada mutlu yaşamlarının sağlanabileceğine büyük katkı sunacağını da biliyor. Ben açık söyleyeyim, toplumda var olan bütün ön yargılar, insanların birbirini tanımadan arasına dağlar, tepeler örüp birbirini görmeden, hissetmeden birbirini yargılayan ruh halinden tam tersine birbiriyle konuşan, uzlaşan, aynı zamanda istişare, müzakere eden bir ruh haline bürünmeleriyle toplumun vicdanını büyüteceklerini, barışını, huzurunu büyüteceklerini biliyordu. Kısacası bu ülke fikri hür, vicdanı hür nesillerle birlikte daha güçlü olacağını biliyordu. İşte tam da öyle oldu ve öyle yükseldi. Gençlerin sayesinde bu yükseliş, yükselmeye devam edecektir. Cumhuriyet'in yöneticilerine de tabii görev düşüyor, yani bize. Bizlere düşen sorumluluklar var.

YAPTIĞIMIZ HER İŞTE GÖZÜMÜZ GENÇLERİN ÜZERİNDE: Özellikle buradaki en önemli görev de gençlere olan hizmet, onların önündeki engelleri kaldırmak. Gençlerin hayallerine set vuran değil, hayallerinin gerçek olması için umutlarını artıran politikalar üretmek, gençlerin fikirlerine saygı duymak, gençlerin aynı şekilde sahip oldukları gücü açığa çıkartmak, onlara gerektiğinde dünyanın neresinde olursa olsun, diğer gençlerle eşitleyici imkanları, fırsatları sunmak, başta eğitim olmak üzere. O bakımdan biz de İstanbul'u onların hak ettiği imkanları ve hizmetleri sunma adına gayretli bir yönetim olduğumuzu bilmenizi isterim. Yaptığımız aslında her işte gözümüz biraz gençlerin üzerinde. Yani bu işte gençlere nasıl ekstra bir hizmet sunabilir, buradan gençlere ne ayırabiliriz, o bütün politikalarımız, ürettiğimiz her iş aslında bu bakışımızla ortaya çıktı. Çıkmaya devam edecek. Onun için şehrimizin artık 11 bin noktasında ücretsiz internet erişimini sağladık. Kent lokantaları açtık, açmaya devam ediyoruz. Bunların çoğu gençleri düşündüğümüz için. Yine istihdam ofislerimizi onun için büyüttük.

150 BİN İNSANA İŞ BULMA VAADİMİZİ GERÇEKLEŞTİRDİK: Artık ilk vaadimiz olan 150 bin insana iş bulmakla ilgili aracılığımızı yaptığımızı, daha vakit görev süremizin dolmasına 5 ay kala dahi bu vaadimizi gerçekleştirdiğimizin gururunu yaşıyorum. İstanbul'da spor yapma olanaklarını onun için büyütüyoruz. Onların sosyalleşecekleri 60'ın üzerinde kütüphane açmayı onun için başardık. Burada sadece iki öğrenci yurdu yok. Onlar açıldı ama diğer alanlarımızla ilgili çalışmalar sürüyor. Burada muazzam bir gençlik merkezi doğacak. İstanbul'un en özel kütüphanelerinden birisi burada açılacak çok yakın zamanda. Onun için staj imkanları sağlıyoruz. Gençlere yaz döneminde bile İstanbul'da kalıp staj yapıyorlarsa yurtlarda kalmalarını sağlıyoruz. Yani hayatına dolu dolu bakmalarını sağlıyoruz. İşte bütün bunların olması için o imkanları sağlama gayretimiz var.

BU YIL 350 BİNE YAKIN GENCİMİZE BURS VERMİŞ OLACAĞIZ: 75 bin öğrencimize yıllık burs imkanı sağlıyoruz. Bu seneyle birlikte 300 bini aşan, 350 bine yakın gencimize burs vermiş olacağız. Bunun bizden önceki dönemde sayısız sıfırdı. Yurt yatak sayısı sıfırdı. Kent lokantası sıfırdı. Kreş sıfırdı. Bakın, bu hizmetler yeni. Ben demiştim ki benim için bir kreş, bir metroya bedel. Çünkü bir kreşte iyi yetişmesini sağlayacağınız bir çocuk, yarın dünyanın en büyük buluşuna imza atacak. Yarınlarda öyle bilim insanları, öyle eğitimciler, öyle sporcular, öyle güzel yetenekli insanlar çıkacak ki göğsümüz kabaracak. Dünyanın en büyük işlerine imza atan insanlar olacaklar. O fırsat eşitliğini sağladığınızda bu ülkenin, bu güzel yurdumun insanları bu Cumhuriyet'in evlatları çok güzel işler başarmaya namzet.

GENÇLERİ ÖZGÜRLEŞTİREN BİR ALAN OLUŞTURALIM: O bakımdan gençlere dönük sorumluluğumuzu yerine getirmenin huzurunu yaşıyorum. 5 bin 200'e yakın gencimizi yurtlarımızda misafir etmenin, onların benim yoldaşım olmasını hissetmenin, İstanbul'un gönüllüsü olmalarını sağlamamın gururunu yaşıyorum. Tek isteğim var sizden, tek beklentim var. Gördüğünüz yerde bana sadece selam verin. Başka bir şey istemiyorum sizden. Yurda 'Filenin Sultanları' adını verdik çünkü Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına girerken belki de yaşadığımız e büyük mutluluklardan birisini bize yaşattılar. 12 yaşında bir kızım var. O şampiyonluktan sonra kızımın hayata dair inancını, direncini, azmini, kararlılığını tarif edemem. Zaten biraz uzun boylu bir kızım oluyor. Kapıdan girdiği zaman sanki bir dev görüyorum karşımda. Sadece bir kadın voleybol takımı üzerinden konuşmuyorum. Aynı zamanda gençliğin de kararlılığı anlamında konuşuyorum. Hem erkekler hem kızlar, bu ülkenin kararlı gençleri, çok güzel işler başarmaya namzettir. Yeter ki önlerini açalım. Yeter ki onları baskılayan değil, özgürleştiren bir alan oluşturalım.

MİLLETİN UMUDU OLDUĞUNUZU ORTAYA KOYUYORUZ: Onların o azimli, disiplinli çalışmalarının, o ruhlarının burada gençlerimize de bir geçiş sağlaması adına 'Filenin Sultanları' ismini koydum. Umarım bu ismiyle beraber ilerleyen zamanda farklı etkinliklerinizde Filenin Sultanları'ndan bir kısım sporcularımız gelirler, sizi ziyaret ederler, sizinle burada da sohbet ederler. Hepsini sevgiyle, saygıyla, hayranlıkla izliyorum ve hayranlıkla da kutluyorum her birisini. İki yurtta toplam bin 42 öğrencinin kalacak. 560'ı kız, 482'si erkek. İlk başlangıçta ufak tefek eksiklikler olabilir. Hepsini hallederiz. Hiç eksiğiniz kalmayacak ama burada banyolu, buzdolaplı, kesintisiz internetle rahat odalarında güzel başarılara imza atsınlar istiyoruz. Konferans salonları, kütüphaneleri, bilgisayar, dinlenme odaları, hobi mutfağı, yemekhanesi, fitness salonu her yönüyle çok özellikli. Bu milletin aslında umudu olduğunuzu sorumluluk olarak yükleyecek bir hizmet ortaya koyuyoruz.

ÖZEL'E BAŞARILAR, KILIÇDAROĞLU'NA MİNNET DUYGULARIMI İLETİYORUM: Tabii ki sübvanse diyoruz ama sübvanse etmekten gurur duyuyoruz. Evet, bu bütçeler buralara ayrılmıyordu. Şimdi ayrılıyor. Peki, hizmetimizde bir eksilme mi var? Yok. E peki bu nasıl oldu? Bir avuç insanı mutlu etmektense milletini mutlu etme anlayışıdır bunun adı. Başka bir şey değil. 3 konuda hayırlı olsun. Birincisi, bu güzel açılış hayırlı olsun. İkincisi, mensubu bulunduğum partinin yeni dönemde genel başkanı olan Sayın Özgür Özel'e başarılar diliyorum ve görevi hayırlı uğurlu olsun. 13 yılı aşkın süredir partimize hizmet eden ve çok değerli işlere imza atan, saygıdeğer önceki dönem genel başkanım Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na da buradan minnet duygularımı iletiyorum.

KURULTAYIMIZ, 'BU ÜLKEDE DEMOKRASİ VAR'IN KANITIDIR: Önümüzde çok kıymetli bir yerel seçim var. Göreceksiniz, ayırt etmeden insanımıza hizmet etmenin büyük bir seferberliği olarak yaptığımız belediyecilik hizmetimizi, bir sonraki 5 yılda taçlandırmak adına çok daha güçlü, çok daha kararlı bir çalışmayı hep birlikte, başta İstanbul olmak üzere 39 ilçesinde ve bütün Türkiye'de muazzam bir çalışmaya imza atacağımızı, buradan bütün ülkemizin insanlarına, yurttaşlarıma duyuruyoruz. Çok güzel başarılara imza atacağız. Yolumuz açık olsun. Başarılarla dolu bir dönemi ülkemizde yaşatalım. Ülkemiz güçlü olursa, ülkemizde demokrasi var olursa ki bir hayırlı olsun da o. Kurultayımız hayırlı olsun. Çünkü dünkü kurultay, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve insanlarımız adına 'Bu ülkede demokrasi var'ın kanıtı ve imzasıdır. Onun için, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bir hayırlı olsun da ona.

NİCE YURTLAR AÇMAYA ÖNÜMÜZ AÇIK OLSUN: Güçlü bir Türkiye Cumhuriyeti, güçlü demokrasi, güçlü bireyler, evrensel değerleri yükselmiş, 86 milyon insanın varlığı… İşte o zaman Gazze'de de insanlık dramı yaşanmaz. Ukrayna'da da savaş olmaz. Güçlü bir Türkiye, 'Yurtta barış dünyada barış' ilkesinin üzerinde yükselen bir Türkiye'dir. O bakımdan sorumluluğumuz sadece Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ve milletine değil, inanın ki bu kadim topraklarda yaşayan herkesin, insanlık tarihinin beşiği olan bu topraklarda yaşayan herkesin ve Atatürk'ün izinde yürüyen herkesin bir sorumluluğu da insanlığa ve dünyayadır. Ben kendimi öyle kabul ediyorum. Siz de lütfen öyle kabul edin. Çünkü sizler, bu dünyanın en özel bilim insanları, en özel iş insanları, en özel öğretmenleri, teknik insanları, mühendisleri, yaşama değer katan bireyleri olacaksınız sevgili genç arkadaşlarım. İyi ki varsınız, başarılar diliyorum. Yuvanız hayırlı olsun. Nice öğrenci yurtları açmaya daha dair önümüz açık olsun."

YURTLARI GEZDİ, ÖĞRENCİLERLE SOHBET ETTİ

Konuşmaların ardından yurt; İmamoğlu ile beraberindeki heyetin ve öğrencilerin kestiği kurdeleyle resmen hizmete girdi. İmamoğlu ve beraberindeki heyet, yurttaki bir odayı ziyaret etti. İmamoğlu, daha sonra yemekhanede öğrencilerle sohbet etti.