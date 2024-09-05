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İmamoğlu, Başakşehir'deki alanda inceleme yaptı

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Başakşehir'de önceden tahsis kapsamında özel okul olarak kullanılırken belediyenin geri aldığı alanda inceleme yaptı. İmamoğlu, İstanbul muhafızlığından bahsederken kutsal bir şeyi tariflediğini söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Başakşehir'de önceden tahsis kapsamında özel okul olarak kullanılırken belediyenin geri aldığı alanda inceleme yaptı.

Sular Vadisi'nde bulunan, hukuki süreçlerin ardından İBB iştiraki KİPTAŞ'a devredilen alanı bürokratlarıyla gezip bilgi alan İmamoğlu, burada basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İmamoğlu, konuşmalarında İstanbul muhafızlığından bahsederken kutsal bir şeyi tariflediğini söyledi.

Başakşehir'deki bu alanın 20 bin metrekarelik alan olduğunu, bir güvenlik kulübesini ve büfeyi bile kimseye vermediklerini anlatan İmamoğlu, "İstanbul muhafızlığının ne olduğunu, neyi, neden koruduğumuzu, kolladığımızı, bunun altlığında asla siyasetin olmadığını, siyasi kurumların olmadığını, bu işin halkın, milletin onurunu, namusunu, hakkını, hukukunu, malını, mülkünü korumak olduğunu, bu millete adım adım yaşatacağız ve bu kötü niyetli insanlara da bunu göstereceğiz. Bu konuda tavizimiz yok." diye konuştu.

KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt ise burayı hızlıca kamuya açık sosyal tesisler haline getireceklerini kaydederek, "Genel Sekreterimizin koordinasyonunda 7-8 tane birimi geldi. Fonksiyonlandırma çalışmalarına başladılar." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

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