İmamoğlu Balıkesir'de: "21 Yılın Sonunda Şimdi Meydanlara Çıkıp 'Cek-Cak' Diyen Bir İktidarı Ancak ve Ancak Bu Millet Evine Yollar"

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Balıkesir’de, “Bir kişinin, her şeyi bilen, her şeyi yapan, her şeyi anlayan bir kişinin otoritesi bizi nereye getirdi görüyoruz. Dün ile bugün arasında fark var, döviz kurunda fark var. Pazara gidiyorsunuz, pazara gittiğinizde bile dün ile bugün arasında fark var. Ekonomiyi yere serdiler. Paramızı, o canım Türk liramızı pul ettiler. 21 yılın sonunda şimdi meydanlara çıkıp ‘cek-cak’ diyen bir iktidarı ancak ve ancak bu millet evine yollar. Tıpış tıpış evine yollayacağız” dedi.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Balıkesir Kuvayımilliye Meydanı'nda miting düzenledi. Burada konuşan İmamoğlu, milletin coşkusunu ölçmeyi başka bir yöne evirdiğini belirterek, şöyle dedi:

"Mesela diyorum ki bütün gençler ellerini ayağa kaldırsın, herkes kaldırıyor. Bu Cumhuriyet'in güzel evlatlarının Kurtuluş Savaşı'nın, Kuvayimilliye'nin ve o Milli Mücadele'nin simge kentlerinden birisinde olmaktan, buranın denizden komşusu olan İstanbul şehrinin 16 milyon hemşerinizin, komşunuzun selamlarını size getirmekten ve sizlerle beraber olmaktan çok mutluyum. Çok güzel günler bizi bekliyor, arifesindeyiz. Çok yakınız ve birlikte başaracağız ve iktidar olacağız. Millet İttifakı iktidar olacak. Millet iktidarının, Millet İttifakı'nın iktidarının tek farkı var; o da bir siyasi kazanım değil, 86 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının iktidarı başlıyor. Bir avuç insanı eve yolluyoruz sevgili dostlar. Sabahın köründe Biga'daydım. Çanakkale'de hanımefendiler, beyefendiler, sevgili gençler, hatta çocuklar hep bizimleydi."

BALIKESİRLİ İMAMOĞLU'NA 'EKO' DİYE SESLENDİ

Balıkesirli gençlerin İmamoğlu için "Eko" pankartı açması üzerine İmamoğlu, "Benim en son lisedeki arkadaşlarım bana 'Eko' demişti ama sen de 'Eko' yazdın ya helal olsun. Lise arkadaşlarım gelmiş, lise arkadaşlarım. Balıkesir'in gençleri 'Eko' geldi" dedi.

"Biz kurtarıcı değiliz ama birlikte kurtuluşun altına imza atacağız hep beraber. Milletin kurtarıcısı yine milletin kendisi. Sevgili gençler göreceksiniz başarılı olacağız. Birliğin, beraberliğin dönemi başlayacak" ifadesini kullanan İmamoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"21 YIL SONRA MEYDANLARA ÇIKIP CEK–CAK DİYEN BİR AVUÇ İNSANI EVE YOLLUYORUZ: Bir kişinin, her şeyi bilen, her şeyi yapan her şeyi anlayan bir kişinin otoritesi bizi nereye getirdi görüyoruz. Dün ile bugün arasında bile fark var, döviz kurunda fark var. Pazara gidiyorsunuz. Pazara gittiğinizde bile dün ile bugün arasında fark var değil mi? Yani insanlar cebindeki parasıyla dün alabildiklerini bugün alamıyorlar. Ekonomiyi yere serdiler. Paramızı, o canım Türk liramızı pul ettiler. 21 yılın sonunda şimdi meydanlara çıkıp 'çek cak' diyen bir iktidarı ancak ve ancak bu millet evine yollar. Tıpış tıpış evine yollayacağız. Bakın ekonominin en çok belini büktüğü insanlar memleketimizde ev kadınları, çocuklar, üniversite öğrencileri, gençler. O gençler ki o çocuklar ki okula giderken beslenme çantasına bir şey koyamayan, üniversite yolladığınız gençler yemeklerinden azaltıyorlar. Onun için biz tam da böylesi bir dönemde yeni bir dönemi başlatmak için. Bir aradayız.

O BİRLEŞME O BÜTÜNLÜK KOLAY OLMADI: Ekonomiyi ayağa kaldıracak, yok olan yargıya bağımsızlığını iade edip kişiye göre makam, kişiye göre hukuk dönemini bitirecek, aynı zamanda bir mülakat belasıyla bu milletin evlatlarının hakkını yiyen bir dönemi sona erdirecek ve milletin evlatlarıyla bu dönemi yönetecek, vicdanıyla, aklıyla, milletin aklını devreye sokup ortak aklı kullanarak bu ülkeyi düzlüğe çıkaracak Millet İttifakı'nın iktidarı geliyor. O birleşme, o bütünlük kolay olmadı, büyük mücadelelerle oldu. Birazdan huzurunuza gelecek, Sayın Ali Babacan burada DEVA Partisi Genel Başkanı. Diğer liderler ve tabii ki sürecin liderliğini yapan ve gerçekten hak, hukuk, adalet mücadelecisini, devletin vicdanını en iyi temsil edecek olan 86 milyon insanımızın tek bir kuruşuna zeval getirmeyecek olan 13'üncü Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu geliyor. Ben haksızlıktan, hukuksuzluktan, adaletsizlikten, yaptıkları ayrımcılıklardan bahsetmeyeceğim. Sayın Mansur Yavaş Başkanım, sizlere belediyelerde neler yaşadığımızı, neler yaşatıldığını anlattılar.

DEVLET BÜROKRASİSİNİ SİYASETİN TAHAKKÜMÜ ALTINDA EZEN ANLAYIŞI YOLLAYACAĞIZ: Bakın daha dün Gaziantep'teydik. Efendim her zaman yapıldığı yerde miting yapmasın da işte Gaziantep'in ucunda bir noktada bir yerde miting yapılsın. Böyle bir anlayışı ortaya koyan, ayrımcılık yapan, devleti parti devletine dönüştüren partizanlığı devletin her kurumuna sokan valileri, kaymakamları, devlet bürokrasisini siyasetin tahakkümü altında ezen anlayışı yollayacağız. Devletin valileri, devletin valisi olacak. Devletin valisi milletin valisi, o partinin, bu partinin değil. Biz de ne yaptık? Milletçe, Gaziantep'in vermedikleri meydanın adı da güzel Demokrasi Meydanı ama ne yaptık? Gaziantep'e ikinci bir demokrasi meydanı hediye ettik. Çünkü millet orayı tıka basa doldurdu. Bu millet iyiyle kötüyü ayırt eder. Bu millet hak yiyenle, hak yemeyeni ayırt eder.

BU MÜLAKAT BELASINDAN BU MEMLEKETİ KURTARACAĞIZ: Göreceksiniz bizim iktidarımızda Balıkesir'le ilgili bütün sorunlara çözüm bulacağız. Bu şehrin ve bu bölgenin şehircilikle ilgili, depremle ilgili güçlendirmeyle ilgili, altyapıyla ilgili bütün hususlarına yoğun bir emek ortaya koyacağız ve çözüm bulacağız. Ama şunu yapmayacağız şu belediye, şu partiden, bu belediye o partiden ayrımcılığı yapmayacağız. Onun için siz lütfen vatandaşlarımıza anlatın. Deyin ki 'Bu 13'üncü Cumhurbaşkanı, seçeceğiniz Kemal Kılıçdaroğlu, sizin birinci sıra hukukunuzu, adaletinizi koruyacak hiç kimseyi ayırt etmeyecek.' O ve onun yardımcıları, yani bizler asla onun sözünü yere düşürmeyecek, milletine layık olacak. Her yerde söylüyorum Allah'ım beni milletime mahcup etme Balıkesirlilere de mahcup etme. Dolayısıyla bu kalan günleri çok çalışarak geçireceğiz ve bu güzel günler çok yakında bizimle olacak. 15 Mayıs sabahında, size söz veriyoruz, sizi pırıl pırıl tertemiz, Kazdağları'nın oksijeni gibi güzel bir Türkiye'ye uyandıracağız. Biz sizlerin evladı, sizlerin bir parçası, ailelerinizin birer ferdi olarak memleketin bütün sorunlarına hakim. ya bu mülakat belasından bu memleketi kurtaracağız. Bu 21 sene mülakat yapıp seçime bir ay kala 'Mülakatı kaldıracağım' diyenlere zaten inanmayın ama bize inanın. Biz size verdiğimiz sözü nasıl İstanbul'da, Ankara'da, diğer şehirlerde yerine getirdiysek, Türkiye'de de yerine getireceğiz.

AYNI DEMOKRASİ TOKADINI 14 MAYIS'TA HEP BİRLİKTE ATACAĞIZ: Şimdi bu kalan günleri çalışarak geçireceğiz. Hep birlikte bazı eksiklerimiz varsa onları yerine getirip, düzelteceğiz. Nedir onlar? Sandıklara sahip çıkacağız. Gitmediğimiz bir komşumuz varsa gidip ziyaret edip elini sıkacağız. Bizimle aynı düşünmüyor diye kimseyi ayırt etmeyip herkese gidip Millet İttifakı'na oy vermelerini isteyeceğiz ve 14 Mayıs sabahı coşa coşa, koşa koşa aynı o İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçildiğim halde elimden almaya çalıştılar ya siz milletçe çalışıp İstanbul'da bunlara okkalı bir Osmanlı tokadı attınız ya işte aynı demokrasi tokadını 14 Mayıs'ta hep birlikte atacağız ve seçimi kazanacağız. Ama sizden söz almam lazım. Çalışmaya, sandıkta durmaya ve o gün coşa coşa, oy kullanmaya hazır mıyız?

BİRİLERİ 'BEN YOLUMU ÇEVİRDİM' DİYEBİLİR. YOLU AÇIK OLSUN BAY BAY: Ayrışmak yok. Birileri 'Ben yolumu sağa çevirdim, sola çevirdim' diyebilir. Yolu açık olsun bAay bay. Ama biz oyumuzu bölmeyeceğiz. Bu seçim parti seçimi değil bu seçim partilerin seçimi de değil. Onun için altı parti bir araya gelip demokrasi mücadelesi veriyor. Belki ilerleyen yıllarda başka mücadeleler daha iyinin arayışlarını yapabiliriz ama bu seçim o seçim değil. Oyları böldürmemeye özellikle sevgili gençler arkadaşlarınızla konuşun sakın ha bu seçim özellikle bu ülkenin çocukları ve gençlerinin seçimi. Oyları böldürmemeye, oyları bir arada Millet İttifakı'na kullanmaya ve çok güzel insan bu memleketin birleştirici gücü Kemal Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı yapmaya hazır mıyız? O zaman Balıkesir'de işimiz tamam. Benim anneciğim, babacığım da 12 senedir burada yaşıyor. Buranın havası onlara iyi geliyor. Memleketi düze çıkarıp ben de ileride emekliliğime bakarsınız Balıkesir'de onlarla yaşarım. Her şey çok güzel olacak."