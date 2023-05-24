İmamoğlu Avcılar'da konuştu

İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Bu seçim Cumhurbaşkanı'nın değiştiği seçim değil. Bu seçim, milletimizin geleceğinin seçimi. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı yapıp, Çankaya'ya Atatürk'ün evine Atatürk'ün evine uğurlayacağız. Aynı zamanda 86 milyon insanımızın iktidarını başlatacağız " dedi.

Avcılar'daki Marmara Caddesi'nde seçim otobüsü üzerinden seslenen İmamoğlu, "Hemen Avcılar'ın girişinde tam üniversitenin karşısında depremden dolayı yıkılan Tükenmez Camii'nin temelini de seçimden hemen sonra, iki hafta üç hafta sonra atacağız. Size de çok güzel bir Avcılar girişi yapacağız size. Aynı şekilde yıllardır duran ve metro bağlantısı açısından hassas davrandığımız Avcılar'ın girişindeki Meydanın da inşaat önümüzdeki hafta başlıyor." diye konuştu.

"SİYASETİ BU CAMİNİN İÇİNE NİYE SOKUYORSUNUZ"

"BU SEÇİM BİR PARTİNİN GİDİP BİR PARTİNİN GELDİĞİ BİR SEÇİM DEĞİL"

İmamoğlu, "Pazar günü o bir avuç insanı da, o bir avuç insandan faydalananları da, evlerine göndereceğiz, iktidara milleti getireceğiz. Bana oy vermeyenler kötü, bana oy verenler iyi. Olmaz öyle şey. Oy verir vermez, biz birbirimizi sevelim birbirimizi sayalım. Biz birbirimize yeteriz. Bu milletin parası da kendine yeter, pulu da kendine yeter, aklı da kendine yeter. Bu bütün akılların kendinden olduğunu zanneden o tek kişilik akıl derhal evine gitmeli. Bu seçim Cumhurbaşkanı'nın değiştiği seçim değil sadece. Bu seçim, bir partinin gidip bir partinin geldiği seçim değil. Bu seçim milletimizin geleceğinin seçimi. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı yapıp, Çankaya'ya Atatürk'ün evine uğurlayacağız. Aynı zamanda 86 milyon insanımızın iktidarını başlatacağız " dedi.