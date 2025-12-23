Yeni Asgari Ücret 28 Bin 75 Lira... Ekrem İmamoğlu: Açıklanan Asgari Ücret, Ağır Geçim Sıkıntısının Yanından Bile Geçmiyor

(İSTANBUL) - CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2026 yılı için belirlenen 28 bin 75 liralık asgari ücret tutarının geçim problemlerini karşılamayacağını belirterek, açıklanan ücretin "siyasi tercih" olduğunu ifade etti.

İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamasında, yeni asgari ücret tutarına ilişkin, "Türkiye'nin işçileri, emekçileri, asgari ücretlileri açlığa mahkum değildir! Bu ülkenin işçisinin hakkı, açlık sınırının altında bir asgari ücret değildir! 28 bin 75 TL olarak açıklanan asgari ücret, milletin gerçeklerinin, yani ağır geçim sıkıntısının yanından bile geçmiyor. Açıklanan asgari ücret bir zorunluluk değil, siyasi bir tercihtir. İşçilerin olmadığı bir masada, sadece işverenlerle asgari ücret belirleyen akıl, 'ben zenginden yanayım, yoksuldan değil' diyen akıldır. CHP'nin net asgari ücret teklifi 39 bin TL'dir. İnşallah milletin iktidarı başa geldiğinde, işçilerimize, asgari ücretlilerimize hak ettiklerini verecek, yeni ekonomi, sanayi ve teknoloji politikalarımızla işverenleri de rahatlatacağız. Çalışacağız, üreteceğiz, kazanacağız ve adilce paylaşacağız!" ifadesini kullandı.