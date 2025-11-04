İmamoğlu Ailesi Yolsuzluk Soruşturmasında İfade Verecek

Ayşe GÜREL/İSTANBUL, – İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu ve oğlu Selim İmamoğlu, 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde ifade verecek.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu ve oğlu Selim İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında 'Rüşvet' ve 'Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçlarından yarın İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne şüpheli sıfatıyla ifade verecek.