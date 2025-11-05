İmamoğlu Ailesi, İBB’ye Yönelik Suçlama Kapsamında Emniyete Gitti

(İSTANBUL) İBB'ye yönelik "mali" suçlamalarla ilgili soruşturma kapsamında CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu ile oğlu Selim İmamoğlu, ifadelerinin alınması için bu sabah İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne gitti. Başsavcılığın talimatı üzerine emniyete yürüyerek giden dede ve toruna İBB Başkanvekili Nuri Aslan da eşlik etti.

18 Mart'ta üniversite diplomasına el konulan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun 23 Mart'ta tutuklanmasının üzerinden 7 ayı aşkın süre geçmesine rağmen iddianamenin ne zaman hazırlanacağı tartışma ve merak konusu olmaya devam ediyor. Daha önce ekim ayında hazırlanacağı belirtilen iddianameyle ilgili geçen hafta basın mensuplarına yeni bilgi veren İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı kaynakları bu kez kasım ayının ilk haftasını telaffuz etti. Başsavcılık kaynakları 6 savcı tarafından yürütülen soruşturmada eksik tanık veya sanık ifadesi bulunmadığını, hazırlanacak iddianamenin de kısa sürede kamuoyu ile paylaşılabileceğini belirtti.

Yurt dışı çıkış yasağı

Soruşturma bu aşamada devam ederken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı dün İBB'ye yönelik "mali" suçlamalarla ilgili soruşturma kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu ile oğlu Selim İmamoğlu'nun ifadelerinin alınması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne talimat yazıldığını açıkladı. Savcılık yetkilileri ifade verme işleminin emniyette gerçekleşeceğini de bildirdi. Akşam saatlerinde de Sulh Ceza Hakimliği kararıyla dede, toruna yurt dışı çıkış yasağı konduğu bildirildi.

Yürüyerek gittiler

Gelişmeler üzerine Hasan ve Selim İmamoğlu da bu sabah İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesine yürüyerek gitti. Emniyete gidişte ede ve toruna İBB Başkanvekili Nuri Aslan ile diğer yetkililer eşlik etti.