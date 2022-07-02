İmamoğlu: 2 Temmuz 1993'te Sivas'taki Katliamda Yitirdiğimiz Canları Rahmet ve Özlemle Anıyorum - Haberler

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İmamoğlu: 2 Temmuz 1993'te Sivas'taki Katliamda Yitirdiğimiz Canları Rahmet ve Özlemle Anıyorum

ANKA - Güncel
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İmamoğlu: 2 Temmuz 1993'te Sivas'taki Katliamda Yitirdiğimiz Canları Rahmet ve Özlemle Anıyorum

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, “2 Temmuz 1993’te Sivas’taki katliamda yitirdiğimiz canları rahmet ve özlemle anıyorum. Sazında, sözünde, kaleminde hep sevgi olan o güzel insanları hiç unutmadık” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "2 Temmuz 1993'te Sivas'taki katliamda yitirdiğimiz canları rahmet ve özlemle anıyorum. Sazında, sözünde, kaleminde hep sevgi olan o güzel insanları hiç unutmadık" dedi.

İBB Başkanı İmamoğlu, tarihe Sivas Katliamı olarak geçen, 2 Temmuz 1993'te Madımak Oteli'nde yakılarak öldürülen yurttaşlar için sosyal medya hesabından anma mesajı yayınladı. Ekrem İmamoğlu'nun mesajı şöyle:

"2 Temmuz 1993'te Sivas'taki katliamda yitirdiğimiz canları rahmet ve özlemle anıyorum. Sazında, sözünde, kaleminde hep sevgi olan o güzel insanları hiç unutmadık. unutmadım aklımda."

ANKA / Güncel

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