İmamoğlu, 19 Mayıs kutlamalarına katıldı

Özkan ÖZGER / İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Maltepe'de düzenenlenen '19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı' kutlamalarına katıldı. İmamoğlu, "Sevgili gençler, gücünüzün farkında olun ve hiçbir zaman bildiğiniz doğrulardan hiçbir zaman geri durmayın. Sevgili gençler, demokrasi, adalet ve eşitlik mücadelesinde gençler her zaman en ön saflarda mücadele etmiştir" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Maltepe etkinlik alanında düzenlenen kutlama ve konser programında sahneye eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte çıkan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Sevgili gençler, bu akşam bayramı böyle içinize çekin, o güzel ruhunu hissedin. Özgürlüğü hissedin, barışı hissedin, cesaretinizi hissedin, asla vazgeçmeyeceğinizi hissedin hayat boyu. Sevgili gençler, gücünüzün farkında olun ve hiçbir zaman bildiğiniz doğrulardan hiçbir zaman geri durmayın. Sevgili gençler, demokrasi, adalet ve eşitlik mücadelesinde gençler her zaman en ön saflarda mücadele etmiştir. Hak, hukuk, adalet olmazsa gerisi boş. Unutmayın, Atatürk gençlerden aldığı o büyük güçle yola çıkmıştır. O gencecik heyetiyle gençlerin neler başarabileceğini çok iyi biliyordu. Onun için ne yaptı, Cumhuriyetimizi yine siz gençlere emanet etti" diye konuştu.

"GENÇLERİN ÖZGÜRLÜĞÜNÜ VE UMUDUNU ELİNDEN ALMAYA KALKANLARIN VAKTİ DOLDU"

Gençlerin 'Ceketini çıkar, kollarını sıva' tezahüratlarını karşılıksız bırakmayan İmamoğlu "Sevgili gençler sakın unutmayın, gençlere hak ettiği değeri vermeyenlerin, gençlere saygı duymayanların, bu ülkenin geleceğinde asla yeri yoktur. Gençlerin özgürlüğünü ve umudunu elinden almaya kalkanların vakti doldu. Gençler artık düşledikleri gibi bir hayatı burada kendi vatanlarında, İstanbul'da kendi elleriyle kuracaklar. Kara bulutlar dağılacak ve gençlik kazanacak. Çünkü sevgili gençler, yılgınlık değil her zaman umut kazanır, umut. Şikayet edenler değil her zaman cesaret edenler kazanır, cesurlar kazanır. Yola koyulanlar kazanır, durup bekleyenler değil. Sevgili gençler, unutmayın bir avuç insan değil gençler kazanır, millet kazanır" ifadelerini kullandı.

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