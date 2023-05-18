İmamoğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda, Gençlerle Maltepe'de Buluşacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı, Maltepe Etkinlik Alanı’nda kutlayacak. Etkinlikte, Hadise’nin en yeni şarkılarıyla sahne alacağı etkinlikte, Murda, Sena Şener, Kum ve Skapova da gençlerle buluşacak. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da etkinlikte gençlerle bir araya gelecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı, Maltepe Etkinlik Alanı'nda kutlayacak. Etkinlikte, Hadise'nin en yeni şarkılarıyla sahne alacağı etkinlikte, Murda, Sena Şener, Kum ve Skapova da gençlerle buluşacak. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da etkinlikte gençlerle bir araya gelecek.

İBB, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı Maltepe Etkinlik Alanı'nda düzenleyeceği etkinliklerle kutlayacak. Ücretsiz konser serileri İstanbulluları bayram coşkusunda buluşturacak. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun DA katılacağı etkinliklere tüm dini ve resmi bayramlarda olduğu gibi kişiselleştirilmiş İstanbulkart kullananlara toplu ulaşım ücretsiz hizmet verecek.

MALTEPE'DE YILDIZLAR GEÇİDİ

İstanbullular, 14.00'den itibaren Maltepe Etkinlik Alanı'na giriş yapabilecek. DJ performansı ile başlayan eğlence, 'Her Şey Çok Güzel Olacak' albümüyle müzik dünyasına giriş yapan Kum ile devam edecek. Genç dinleyicilerin sevdiği sanatçılar Skapova ve Sena Şener, en sevilen şarkılarını söyleyecek. DJ Burak Yeter'den sonra Türk bağımsız alternatif rock grubu Yüzyüzeyken Konuşuruz sahne alacak. Konserlerde Hadise sahne alacak.

KONSERLER BİR HAFTA SÜRECEK

Maltepe Ekinlik Alanı'ndaki bayram coşkusu Gençlik Konserleri ile devam edecek. 21 Mayıs'ta Cakal & Reckol, 22 Mayıs'ta Kahraman Deniz ve Fatma Turgut, 23 Mayıs'ta Mert Demir ve Melike Şahin, 24 Mayıs'ta Madrigal, 25 Mayıs'ta Mavi ve Güneş, İstanbullara bayram yaşatmaya devam edecek.

19 Mayıs Programı

Kum, Setchange, Skapova, Sena Şener, DJ Burak Yeter, Murda, Yüzyüzeyken Konuşuruz, Hadise

21 Mayıs Programı

Cakal & Reckol

22 Mayıs Program ı

Kahraman Deniz, Fatma Turgut

23 Mayıs Programı

Mert Demir, Melike Şahin

24 Mayıs Programı

Madrigal

25 Mayıs Programı

Mavi,Güneş