İmamın Atatürk'e Hakaret Davasında Tutuklu Sanık Tahliye Edildi

İstanbul Gayrettepe'deki bir camide görevli imamın ölüm yıl dönümünde Mustafa Kemal Atatürk'e dua etmesinden rahatsızlık duyduğunu anlattığı videoyu sosyal medyada paylaşarak Atatürk'e hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanan tutuklu sanık tahliye edildi.

Anadolu 13. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Ahmet Bostancı ve taraf avukatları katıldı.

Sanık savunmasında 2 aydır cezaevinde olduğunu belirterek, tahliyesini talep etti.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın "zincirleme şekilde Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" suçundan cezalandırılmasını istedi. Mütalaada, sanığın tutuklu bulunduğu süre dikkate alınarak tahliyesine karar verilmesi talep edildi.

Esasa ilişkin savunma yapan sanık, "Türk milletinden kamuoyundan ve burada bulunan herkesten özür dilerim. Yaptığım şeyin yanlış olduğunun farkındayım. Herkes hakkını helal etsin." dedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanığın tahliyesine karar verdi.

Duruşma, sanık avukatlarının mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamaları için ertelendi.

Sanığın 4,5 yıla kadar hapsi talep ediliyor

Gayrettepe'deki bir camide görevli imamın 10 Kasım'daki ölüm yıl dönümünde Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'e dua etmesinden rahatsızlık duyduğunu anlattığı videoyu sosyal medyada paylaşan kişi hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı.

Bunun üzerine paylaşımın yapıldığı rumuzlu sosyal medya hesabının Ahmet Bostancı'ya ait olduğunu tespit eden polislerce Ümraniye'de gözaltına alınan şüpheli tutuklanmıştı.

İddianamede, sanığın "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" suçundan 1,5 yıldan 4,5 yıla kadar hapsi isteniyor.