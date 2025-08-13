İmam Zeki Tümay Kavga Sırasında Yaralandı

Iğdır'da bir cami bahçesinde çıkan kavgayı ayırmak isteyen imam Zeki Tümay, yumruk darbesiyle yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Olaydan sonra saldırgan kısa sürede yakalandı.

IĞDIR'da cami bahçesindeki kavgayı ayırmak isteyen imam Zeki Tümay, yumruk darbesiyle yaralandı.

Olay, Hacı Hacer Camisi'nin bahçesinde meydana geldi. Cami görevlisi ile bir kişi arasında tartışma çıktı. İmam ve eski Ehl-i Beyt Alimler Derneği başkanı Zeki Tümay, araya girerek kavgayı ayırmak istedi. Bu sırada şüpheli, Tümay'ı yumruk atıp kaçtı. Yüzüne aldığı darbeyle yaralanan Zeki Tümay, Iğdır Dr. Nevruz Erez Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. İmama saldıran şüpheli, polis tarafından kısa sürede yakalandı.

