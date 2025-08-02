İmam ve Kızlarına Saldırı: Diyanet-Sen'den Tepki

İmam ve Kızlarına Saldırı: Diyanet-Sen'den Tepki
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Isparta'nın Yazısöğüt köyünde bir imam ve 2 kızı, yaşlı bir çift ve köylülerden oluşan bir grup tarafından darbedildi. İmam İsa Göktaş, yaşanan olayları ve hukuki sürecin takip edileceğini açıkladı. Diyanet-Sen ise din görevlilerine yönelik şiddetin arttığını belirtti.

Isparta'nın merkeze bağlı Yazısöğüt köyünde imam ve 2 kızının bir grup tarafından darbedildiği öne sürüldü.

İmam İsa Göktaş, gazetecilere, Kur'an kursu için camiye gelen çocukların bahçede oynadığı sırada yaşlı bir çiftin sesten rahatsız olduğunu söyledi.

Yaşlı kadının sopa ile bir çocuğa müdahalede bulunduğunu öne süren Göktaş, bu durum üzerine çifti uyardığını dile getirdi.

Yaşlı çiftin kendisine de hakarette bulunduğunu savunan Göktaş, "Yaşanan gerilimin ardından olayın büyümemesi için köy muhtarına bilgi verdim. Akşam namazının ardından 2 kızım ve komşumun çocuğuyla camiden çıktığım sırada yolumuz kesildi. Yaşlı çift, çocukları ve köylülerden oluşan yaklaşık 10 kişilik grup bize saldırdı." dedi.

Göktaş, yaşanan arbedede kızlarının da darbedildiğini anlatarak, can güvenliği tehlikeye girdiği için köyden jandarma eşliğinde ayrıldığını, hukuki sürecin takipçisi olacağını dile getirdi.

"Din görevlileri sahipsiz değildir"

Diyanet-Sen Isparta Şube Başkanı Mevlüt Tosun ise, din görevlilerine yönelik şiddet olaylarının son dönemde arttığını vurguladı.

Bu olayın ilk olmadığını, son bir yıl içerisinde bazı köylerde görev yapan 3 din görevlisinin de benzer şekilde saldırıya uğradığını belirten Tosun, "Din görevlilerimiz sahipsiz değildir. Hukuki sürecin yakından takipçisi olacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Muhammed Enes Yapalıkan - Güncel
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