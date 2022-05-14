ŞANLIURFA - İmam ve hafızlardan oluşan koro, tasavvuf müziğini dinleyicilerle buluşturacak - Haberler

Şanlıurfa'da 15 din görevlisinden oluşan Türk Tasavvuf Musikisi Korosu kuruldu.

Müftülük bünyesinde imam, müezzin ve hafızlardan oluşan koro, Büyükşehir Belediyesi Vali Kemalettin Gazezoğlu Kültür Merkezi'nde koro şefi Mustafa Akbaş'ın nezaretinde tef, ney, keman ve kanun eşliğinde çalışmalarına başladı.

Diyanet İşleri Başkanlığı görevlisi ve Türk Tasavvuf Musikisi Koro Şefi Mustafa Akbaş, AA muhabirine, 15 yıldır musiki ile ilgili çalışmalar yaptığını, oluşturduğu koroların yurt içi ve dışında konserler verdiğini söyledi.

Şanlıurfa'dan Hafız Kasım Sezer'in teklifi üzerine geldiği kentte kurdukları koronun çalışmalarına başladığını aktaran Akbaş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Şanlıurfa bizim için çok değerli ve herkesin bildiği gibi kıymetli sesler var. Şanlıurfa'nın kendine özgü bir tavrı ve üslubu var. Şimdiye kadar bu arkadaşlarımız kendilerine özgü çalışmalar yapmışlar ama her şeyde olduğu gibi eğitim şart. Bizler de bu güzel seslerin bulunduğu koro için zaman harcayıp emek veriyoruz. İnşallah kısa bir zaman içinde güzel amaçlara ulaşacağız. Her ayın 1 haftası yüz yüze, 3 haftası ise online olarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Koromuzdaki 15 kişinin çoğunluğu hafızlardan oluşup camilerimizde imam ve müezzin olarak görev yapıyorlar. İnşallah kurslarımız bitince güzel konserler ve programlar yapacağımızı düşünüyoruz."

"Hocalar repertuvarlarını geliştirecek"

Bundan sonra nota, solfej, usul, makam ve nazariyet gibi derslerle devam edeceklerini dile getiren Akbaş, yakın zamanda hocaların hiç bilmedikleri bir eseri bile ellerine aldıklarında notasından okuyabilecek kapasiteye geleceklerini ve repertuvarlarını geliştireceklerini aktardı.

Mustafa Akbaş, "Haziran ayı sonunda inşallah bu kıymetli seslerimizi Balıklıgöl veya uygun bir yerde halkımızla buluşturmak istiyoruz. Halkımız daha önceleri bu hocalarımızın ezanlarını, Kur'an-ı Kerim ve gazellerini dinliyorlardı ama artık bu şekilde musiki konserini de dinleyecekler." diye konuştu.

"İleride çok daha iyi olacağımızı düşünüyorum"

Koro üyesi ve Mevlana Celaleddin Rumi Camisi İmamı Ahmet Yeşilkendir de daha önceleri ilahiler ve gazeller okuduklarını, Mustafa Akbaş öncülüğünde kurulan koroda ise Türk tasavvuf musikisi dersleri aldıklarını ve çalışmaların çok keyifli geçtiğini söyledi.

Dergah Camisi müezzini Mehmet Salih Kurt da koro çalışmalarına katılmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Çalışmalar çok güzel gidiyor. Hiç birbirini tanımayan 15 kişilik bir ekip kurduk ve birkaç günlük çalışmayla iyi bir duruma geldik. Birbirimize uyum sağladık, ileride çok daha iyi olacağımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.