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İmam ve Eşinin Katili Oğulları Tutuklandı

Güncel Haberler

Konya'nın Çumra ilçesinde evlerinde tabancayla vurularak öldürülen imam Hüseyin Çoban ve eşi Mürüvvet Çoban'ın cinayet şüphelisi olarak gözaltına alınan oğulları Mücahit Çoban, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Konya'nın Çumra ilçesinde evlerinde tabancayla vurularak öldürülen imam Hüseyin Çoban ve eşi Mürüvvet Çoban'ın cinayet şüphelisi olarak gözaltına alınan oğulları Mücahit Çoban, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Çoban'ın ifadesinde, Annem ve babamı nasıl öldürdüm, aklım ermedi. Nasıl oldu bilemiyorum dediği öğrenildi.

Çoban çiftinin cenazeleri Konya Şehir Hastanesi'ndeki otopsi işlemlerinin ardından İçeriçumra Mahallesi'nde toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Çumra Konya Güncel Haberler

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