İmam Soner Şahin, Soğuk Havada İhtiyaç Sahibi Çocuklara Yardım Etti

Eskişehir Hacı Ahmet Yavuzer Camii imamı Soner Şahin, havaların soğumasıyla birlikte maddi durumu iyi olmayan çocuklara mont ve bot yardımında bulunurken bazı ihtiyaç sahibi ailelere ise kömür sobası yardımında bulundu.

Eskişehir Hacı Ahmet Yavuzer Camii imamı Soner Şahin, havaların soğumasıyla birlikte maddi durumu iyi olmayan çocuklara mont ve bot yardımında bulunurken bazı ihtiyaç sahibi ailelere ise kömür sobası yardımında bulundu.

Arabasıyla birlikte pek çok muhtaç aileye gıda yardımı yapmasıyla tanınan İmam Soner Şahin, çocukları giyim ve ayakkabı mağazasına götürerek mont ve bot ihtiyaçlarını karşıladı. Şahin, kentte soğuk havanın etkisini göstermesiyle birlikte kışlık giysi ihtiyacı doğan çoğu yetim olan çocuklara umut oluyor. Ayrıca maddi durumu iyi olmayan ailelerin kömür sobası ihtiyacını da karşılayan Şahin, yaptığı yardımlarla takdir topluyor. Kışlık giysi ihtiyaçları giderilen çocukların mutlulukları gözlerinden okunurken, mahalleli İmam Soner Şahin'in desteklerinden memnun olduklarını ifade etti.

"Hocam botumuz ve montumuz yok diyenler oldu"

Başta yetimler olmak üzere çocukların ihtiyaçlarını karşılamaya devam ettiklerini dile getiren İmam Soner Şahin, hayırsever vatandaşların da desteklerini aldıklarını belirtti. Isınma sorunu yaşayan ailelere kömür sobası yardımı da yaptıklarını söyleyen Şahin, "Başta yetim kardeşlerimiz olmak üzere muhtaçların her türlü ihtiyaçlarını karşılamaya çabalıyoruz. Havaların soğumasıyla başta yetim çocuklar olmak üzere kışlık bot, mont, yardımlarımızı yaptık. Bize gelen bazı ihtiyaç sahibleri kömür sobası talebinde bulundular. Biz de elimizden geldiğince ihtiyaçlarını karlamaya çalıştık. Bize yardım eden hayırsever dostlarımız var. Onların desteğiyle hemen evlerine aynı gün kömür sobası götürdük. Allah'ın izniyle bu yardımları elimizden geldiğince sürekli yapmaya çalışacağız" diye konuştu. - ESKİŞEHİR