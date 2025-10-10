İmam Serahsi Eğitim Kompleksi İçin Temel Atma Töreni Gerçekleştirildi

Kırgızistan'ın Oş Bölgesi'nde Gaye Uluslararası Vakfının desteği ile inşa edilecek "İmam Serahsi Eğitim Kompleksi" için temel atma töreni gerçekleştirildi.

Özgön kentinde, Orta Asya'da Karahanlılar döneminde yaşayan, Hanefi fıkhının önemli alimi ve İmamlar Güneşi olarak da bilinen İmam Serahsi'nin adını taşıyacak çok fonksiyonlu eğitim kompleksinin temeli törenle atıldı.

Yoğun katılımın olduğu törene, Kırgızistan Devlet Sekreteri Marat İmankulov, Kırgızistan Müftüsü Abdulaziz Zakirov, Kırgızistan Devlet Din Komisyonu Başkanı Azamat Yusupov, Oş Valisi Elçibek Cantayev, Özgön Belediye Başkanı Eldos Tayev, Özgön İlçe Kaymakamı Kanıbek Apbasov, Gaye Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. M. Cevat Akşit, Gaye Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Sıddık Akşit, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Salih Sezik, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Bişkek Program Koordinatörü Mehmet Bodur, Türk ve Kırgız akademisyenler ve bazı sivil toplum örgütlerinin temsilcileri katıldı.

3. Uluslararası Serahsi Sempozyumu başladı

Temel atma töreninin ardından 3. Uluslararası Serahsi Sempozyumu başladı.

Sempozyumun açılışı, Pamukkale Üniversitesi ve Kırgızistan Oş Devlet Üniversitesi organizasyonunda Özgön kentindeki Ayçürek Sinema Salonu'nda yapıldı.

Kırgızistan Oş Devlet Üniversitesi'nde yarın 8 oturumla devam edecek sempozyumda, İmam Serahsi'nin ilmi mirasına yönelik akademik çalışmalar paylaşılacak, yaşantısı ve eserleri aktarılacak.

Özgön kentinde bulunan ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından Osmanlı mimarisine uygun olarak yenilenen İmam Serahsi Türbesi'ni her yıl yaklaşık 100 bin kişi ziyaret ediyor.