İmam Kavga Ayırırken Yumurta Darbesiyle Yaralandı

Iğdır'da cami bahçesindeki bir kavgayı ayırmak isteyen imam Zeki Tümay, yumruk darbesiyle yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olaya karışan şüpheli kısa sürede yakalandı.

Olay, Hacı Hacer Camisi'nin bahçesinde meydana geldi. Cami görevlisi ile bir kişi arasında tartışma çıktı. İmam ve eski Ehl-i Beyt Alimler Derneği başkanı Zeki Tümay, araya girerek kavgayı ayırmak istedi. Bu sırada şüpheli, Tümay'ı yumruk atıp kaçtı. Yüzüne aldığı darbeyle yaralanan Zeki Tümay, Iğdır Dr. Nevruz Erez Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. İmama saldıran şüpheli, polis tarafından kısa sürede yakalandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
