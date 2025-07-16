İmam Hatipliler Derneği'nden LGS Sonuçlarına İlişkin Açıklama

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği, "Lgs sonuçlarına göre Türkiye genelinde 719 öğrenci tam puan almış, bunlardan 63'ü imam hatip okulları arasından çıkmıştır. Bu öğrenciler Türkiye'nin 29 ilinden 46 okulda eğitim gören öğrencilerdir. İddia edildiği gibi bir okuldan 36 öğrenci tam puan almamıştır." açıklamasını yaptı.

Dernekten yapılan açıklamada, Liselere Geçiş Sistemi ( Lgs ) kapsamındaki merkezi sınavda bir imam hatip ortaokulundan 36 öğrencinin tam puan aldığı iddiasının gerçek dışı olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Lgs sonuçlarına göre Türkiye genelinde 719 öğrenci tam puan almış, bunlardan 63'ü imam hatip okulları arasından çıkmıştır. Bu öğrenciler Türkiye'nin 29 ilinden 46 okulda eğitim gören öğrencilerdir. İddia edildiği gibi bir okuldan 36 öğrenci tam puan almamıştır." ifadelerine yer verildi.

İmam hatip okullarının ülkenin Milli Eğitim sistemi içinde yer alan, müfredatını bakanlığın belirlediği ve öğretmenlerini atadığı, Türkiye'nin dört bir yanındaki evlatların eğitim gördüğü kurumlar olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bugüne kadar en az katma değerle, ülkeye ve millete en çok hizmeti sunan eğitim yuvalarıdır. Burada yetişen gençler, ülkemizin gençleri ve geleceğidir. Algı operasyonlarıyla, yalan, çarpıtma ve iftiralarla çocuklarımızı hedef almak, Türkiye'yi hedef almaktır. Çocuklarımızı hedef almak, siyaset malzemesi yapmak kimseye bir kazanç sağlamaz, aksine ülkemiz, milletimiz ve geleceğimiz adına da büyük bir vebaldir. Onların geleceği bizim geleceğimiz, onların başarısı ülkemizin başarısıdır, bununla da ancak gurur duyulur."

"Okullarımız, bu ülkeye katma değer oluşturmak için vardır"

Açıklamada, "Bizler, imam hatip okullarımız başta olmak üzere eğitimin daha kaliteli bir hale gelmesi, gençlerimizin daha donanımlı bir şekilde geleceğe hazırlanması, ülkeye, millete ve insanlığa faydalı bireyler olarak yetişmeleri için gayret gösteriyoruz. Okullarımızı ve gençlerimizi sosyal, kültürel, akademik, sportif pek çok faaliyetle destekliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Sınav dönemlerinde LGS ve YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından sürdürülen algı kampanyalarının aksine okulların ve gençlerin başarısının yükselen bir ivmeyle devam ettiği aktarılan açıklamada, "En fazla derece yapan okulumuz ise 6 öğrenciyle Antalya Kepez Mahmut Celalettin Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesidir. Bir okuldan 36 birinci çıktığı ise gerçek dışıdır ve tamamen algı operasyonudur. Okullarımız, evlatlarımızı daha ileriye taşımak ve bu ülkeye katma değer oluşturmak için vardır. Anadolu imam hatip liselerimiz, gençlerimizin ilgi ve yeteneklerine göre 9 ayrı bölümde eğitim vermektedir. Hazırlık sınıflarında ise 11 ayrı dilde eğitim veren kurumlardır." bilgisi verildi.

Açıklamada, kamuoyunda oluşturulmaya çalışılan algıyla, yalan ve iftiralarla değil, işin gerçeğiyle ilgilenildiği belirtilerek, "Okullarımızı daha yakından tanımaları, gençlerimizin ulusal ve uluslararası başarılarını görmeleri için bütün velilerimizi ve öğrencilerimizi okullarımıza bekliyoruz. Gençlerimiz dün olduğu gibi bugün de LGS ve YKS'de, TEKNOFEST'te, uluslararası yarışmalarda dereceler almaya, şampiyon olmaya devam edecek. Onlarla gurur duyuyoruz ve her daim yanlarındayız." ifadelerine yer verildi.