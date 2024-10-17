Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce imam hatip okullarının 73'üncü kuruluş yıl dönümünde açılan "İmam Hatip Okulları Başarılı Örnekler Sergisi"nin ödül töreni düzenlendi.

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Konferans Salonu'ndaki törene, Milli Eğitim Bakan Yardımcıları Nazif Yılmaz ve Celile Eren Ökten, MEB Din Öğretimi Genel Müdürü Ahmet İşleyen, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Prof. Dr. Cihad Demirli, Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Koçak, öğretmenler, öğrenciler ve davetliler katıldı.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten, törende yaptığı konuşmada, imam hatip okullarının eğitimde demokratikleşmenin sembolü, milletin aksisedası, sevdanın, davanın ve bir adanmışlığın tezahürü olduğunu söyledi.

Salgın hastalıkların, savaşların, siber tehlikelerin ve sosyal medyanın yanlış yönlendirmelerinin son zamanlarda kalpleri yaralayan hadiselere yol açtığını belirten Ökten, bunların, çocuğu, insanı, aileyi ve toplumu korumanın önemini de gözler önüne serdiğini ifade etti.

Ökten, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamındaki yetkin ve erdemli insan yetiştirme amacına hep beraber gösterilecek çabayla ulaşılacağını vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu doğrultudaki çalışmaların neticelerini, çocuklarımızın üniversiteye giriş sınavı sonuçlarında, TÜBİTAK ve TEKNOFEST başta olmak üzere bilim, teknoloji, yabancı dil alanlarında elde ettikleri yarışma derecelerinde görebilmekteyiz. Yeni enerji kaynakları, uzay, yapay zeka, ikiz dönüşüm, dijital beceriler ve yeşil beceriler çerçevesinde çok hızlı gelişen teknoloji karşısında öğrencilerimize hangi tür etkinlikleri kazandıracağımızı planlarken, milli ve manevi değerlerimize sadık kalarak geleceğe emin adımlarla yürümeliyiz."

Akademik başarıya odaklanmanın yanında, öğrencilerin ruh ve karakter gelişiminin de bütüncül bir yaklaşımla merkeze alınması gerektiğini aktaran Ökten, "Öğrencilerimizin bireysel farklılıklarını gözeterek toplum ile insan arasında irade sahibi ve ahlaki bir uyumu sağlamalıyız. İmam hatip okullarımız Türkiye'nin geleceğine yön verecek gençleri yetiştirmeye ve medeniyetimizin aydınlık yarınlarını inşa etmeye hiç şüphesiz ki devam edecektir." diye konuştu.

50 başarılı örnek sergilenecek

Din Öğretimi Genel Müdürü Ahmet İşleyen de imam hatip okullarının yeniden açılışının 73. yıl dönümü olduğunu, bu okulların 81 ilde yüz binlerce öğrenciye hizmet veren halkın "göz bebeği" konumundaki okullar haline geldiğini söyledi.

İmam hatip okullarında eğitimde kalite ve program çeşitliliğinin ön planda tutulduğunu anlatan İşleyen, bu okulların temel İslam bilimlerinden, fen ve sosyal bilimlere, uluslararası eğitimden teknolojiye, ilahiyat ve hafızlıktan çocuk gelişimi ve eğitimine, 10 farklı yabancı dil öğretiminden, sanat, musiki ve spora kadar 12 programla eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürdüğünü belirtti.

İşleyen, "İmam Hatip Okulları Başarılı Örnekler Sergisi" projesine tüm illerden katılım sağlandığını, 50 başarılı örneğin sergileneceğini bildirerek, şu bilgileri verdi:

"Kültür, Sanat ve Spor, Değerler Eğitimi, Kurumsal Kapasite ve Akademik Gelişim, AR-GE ve Proje Uygulamaları olmak üzere 4 tematik alandan oluşturulan projeye edebiyat ve sosyal bilimler, yazılım, kodlama, yenilikçi fikirler ve teknolojik üretim kategorilerini de kapsayan 16 kategorik alanda başvuru sağlanmıştır."

Şehit Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden oluşan koronun müzik dinletisinin ardından Türkiye genelinde proje kapsamında başarılı olan 50 okula ödülleri verildi.