İmam Harun için adalet arayışı sürüyor - Haberler

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İmam Harun için adalet arayışı sürüyor

AA - Tufan Aktaş - Güncel
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İmam Harun için adalet arayışı sürüyor

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde "apartheid" rejimiyle mücadelenin sembol isimlerinden İmam Abdullah Harun'un ailesi, gözaltında öldürülen babalarının ölümünün aydınlatılmasını istiyor.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde "apartheid" rejimiyle mücadelenin sembol isimlerinden İmam Abdullah Harun'un ailesi, gözaltında öldürülen babalarının ölümünün aydınlatılmasını istiyor.

Güney Afrika Cumhuriyeti Ulusal Savcılık Otoritesi, İmam Harun'un gözaltında ölümüyle ilgili ailesinin uzun süredir yaptığı yeniden soruşturma talebini kabul etti.

İmam Harun'un oğlu Muhammed Harun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ölümünün 53'üncü yıl dönümünde babasının ölümüyle ilgili soruşturmanın yeniden açıldığını ve gerçeği duymak istediklerini belirtti.

Muhammed Harun, babasının gözaltında hayatını kaybettiğine dikkati çekerek babası İmam Harun için adalet ve suçluların yakalanmasını istediklerini vurguladı.

Aile olarak zorlu yıllar geçirdiklerine işaret eden Muhammed Harun, bir diğer isteklerinin ise Harun'un ilham verici karakteriyle yeni nesillere örnek olması olduğunu söyledi.

Irkçılığa karşı direnen bir lider: İmam Harun

Güney Afrika'da Müslümanların ırkçılık ve hak mücadelesinin sembol isimlerinden İmam Harun, 1924'te Cape Town'da doğdu.

İlköğretim eğitimini tamamladıktan sonra dini ilimler öğrenmek üzere Suudi Arabistan'a giden İmam Harun, 2. Dünya Savaşı'nın başlamasıyla ülkesine döndü.

İmam Harun, 1955'te Cape Town'daki El-Camia Camisi'nde imamlık yapmaya başladı. Kadınlar ve çocuklarla ilgili meselelere eğilen İmam Harun, kısa sürede toplumsal sorunları konu alan hutbeleriyle tanınmaya başladı.

Claremont Müslüman Gençlik Derneği (CMYA) ve Muslim News gazetesini kuran İmam Harun, başta gençler olmak üzere toplumu apartheid rejimine karşı harekete çağırdı.

İmam Harun, 1969'da apartheid rejimine karşı verdiği mücadele nedeniyle işkence altında hayatını kaybetti.

AA / Tufan Aktaş - Güncel

Abdullah Harun Güney Afrika Güncel Haberler

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