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İmalathanede Strafor Makinesine Kolunu Kaptıran Çocuk Ağır Yaralandı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir imalathanede çalışan 13 yaşındaki çocuk, strafor doğrama makinesine sağ elini kaptırarak ağır yaralandı. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi ve çocuk kurtarıldı. Soruşturma başlatıldı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde çalıştığı imalathanede strafor doğrama makinesine kolunu kaptıran Muhammet Y. (13), ağır yaralandı.

Olay, saat 09.30 sıralarında Çeltikçi Mahallesi'nde faaliyet gösteren strafor imalathanesinde meydana geldi. Muhammet Y., strafor doğrama makinesine sağ elini kaptırdı. Elinden başlayıp, omzuna kadar makine içine çekilen çalışanın yardımına arkadaşları yetişti. Kolu makinede sıkışan çocuğun kurtarılması için olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, 2 saatlik çalışmanın sonunda, Muhammet Y.'yi makinenin parçasıyla sıkıştığı yerden kurtardı. Ağır yaralı çocuk, ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalesinin ardından Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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