Sigortalı sayısını koruyan işletmelere kişi başı 3 bin 500 liralık destek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sigortalı sayısını koruyan işletmelere kişi başı 3 bin 500 lira destek vereceklerini ve 50 milyar lira kaynağı imalat sektörüne ayıracaklarını açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Sigortalı sayısını koruyan işletmelerimize kişi başı 3 bin 500 lira destek sağlayacağız. Bu kapsamda 50 milyar lira kaynağı doğrudan imalat sektörüne ayırdık." ifadelerini kullandı.

Işıkhan, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, üreterek büyüyen, çalışarak güçlenen Türkiye için durmaksızın gayret ettiklerini belirtti.

İmalat sektörünün ekonomi ve istihdamın önemli güvencelerinden biri olduğuna işaret eden Işıkhan, şunları kaydetti:

"Bu nedenle özellikle emek yoğun üretim yapan işletmelerimizi destekliyoruz. Sigortalı sayısını koruyan işletmelerimize kişi başı 3 bin 500 lira destek sağlayacağız. Bu kapsamda 50 milyar lira kaynağı doğrudan imalat sektörüne ayırdık. Türkiye'nin üretim gücünü korumaya, istihdamı desteklemeye ve işgücü piyasasını güçlendirmeye devam edeceğiz."

Kaynak: AA / Abdullah Sarica - Güncel
