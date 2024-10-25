Üye Girişi
Haberler

İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı Ekim'de D düştü

İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı Ekim'de D düştü
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Merkez Bankası'nın verilerine göre, ekim ayında mevsimsel etkilerden arındırılmış İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı yüzde 75,2 olarak kaydedildi. Bu oran, bir önceki aya göre 0,7 puanlık bir azalma gösterdi.

(ANKARA) - Merkez Bankası'nın verilerine göre, mevsimsel etkilerden arındırılmış İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı, ekim ayında bir önceki aya göre 0,7 puan azalarak yüzde 75,2 oldu.

Merkez Bankası, ekim ayına ilişkin İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı verilerini açıkladı. Banka'nın açıkladığı verilere göre, imalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış Kapasite Kullanım Oranı, bir önceki aya göre 0,7 puan azalarak yüzde 75,2 oldu.

Mevsimsel etkilerden arındırılmamış Kapasite Kullanım Oranı ise bir önceki aya göre değişmeyerek yüzde 74,9 seviyesinde gerçekleşti.

Kaynak: ANKA / Güncel

Merkez Bankası Ekonomi Finans Güncel Banka

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Laf ola beri gele' şeklinde bir anlayış söz konusu değil, terörü kaynağında kurutacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terörle mücadelede kararlılık mesajı

 TUSAŞ'a saldıran teröristlerin hangi ülkeden geldikleri belli oldu

Hangi ülkeden geldikleri belli oldu

 TUSAŞ'a düzenlenen hain saldırıyı terör örgütü PKK üstlendi

PKK, yaptığı hainliği üstlendi
FETÖ elebaşı Gülen'in tabutunun başındaki isim Adil Öksüz mü?

FETÖ elebaşı Gülen'in cenazesinde herkes aynı isme odaklandı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 25 EKİM | İstanbul barajlarında son durum nedir? İstanbul'a su sağlayan kaç baraj vardır? 25 Ekim ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 25 Ekim tarihinde dünyada neler oldu? Yalı Çapkını bu akşam var mı? 25 Ekim Yalı Çapkını dizisi 80. bölüm yayınlanacak mı? Star Tv yayın akışı! Alaattin Çakıcı kimdir? Alaattin Çakıcı kaç yaşında, nereli? Gizli Bahçe bu akşam var mı? 25 Ekim Gizli Bahçe dizisi 3. bölüm yayınlanacak mı? NOW yayın akışı! Ezgi Sertel Gelin Evi'nden ayrıldı mı? 25 Ekim Ezgi Sertel bugün programda yer alacak mı? Kara Ağaç Destanı bu akşam var mı? 25 Ekim Kara Ağaç Destanı dizisi 22. bölüm yayınlanacak mı? TRT 1 yayın akışı! 26-27 Ekim Antalya hava durumu | Antalya'da hafta sonu hava nasıl olacak? Antalya günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Kim Milyoner Olmak İster hangi gün? 25 Ekim Kim Milyoner Olmak İster var mı, ATV yayın akışı! Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı? 25 Ekim Kızılcık Şerbeti dizisi 73. bölüm yayınlanacak mı? Show Tv yayın akışı!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.