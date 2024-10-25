İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı Ekim'de D düştü

(ANKARA) - Merkez Bankası'nın verilerine göre, mevsimsel etkilerden arındırılmış İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı, ekim ayında bir önceki aya göre 0,7 puan azalarak yüzde 75,2 oldu.

Merkez Bankası, ekim ayına ilişkin İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı verilerini açıkladı. Banka'nın açıkladığı verilere göre, imalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış Kapasite Kullanım Oranı, bir önceki aya göre 0,7 puan azalarak yüzde 75,2 oldu.

Mevsimsel etkilerden arındırılmamış Kapasite Kullanım Oranı ise bir önceki aya göre değişmeyerek yüzde 74,9 seviyesinde gerçekleşti.