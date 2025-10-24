Haberler

İlyas Tok'un Mücadelesiyle Avcılar'a Yeni Durak

Güncelleme:
Avcılar'da 70 yaşındaki İlyas Tok, öğrenciler için otobüs durağına kendi imkanlarıyla bank yaparak dikkat çekti. Sosyal medyada yayılan görüntülerin ardından İETT hızlıca harekete geçerek bölgeye yeni bir durak inşa etti. Ancak Tok, karşı durakta da durak yapılması gerektiğini savunarak yetkililere çağrıda bulundu.

Avcılar Tahtakale Mahallesi'nde oturan İlyas Tok (70), Lilyum Sokak'taki otobüs durağına öğrenciler için taşlarla bank yaptı. Sosyal medyadaki görüntüler üzerine harekete geçen İett, taştan banklar yerine kaldırıma özel durak inşa etti. Ancak, karşı kaldırıma durak yapılmadığını gören Tok bu kez ikinci durak için mücadele etmeye başladı. Ters istikamette de durak yapılması gerektiğini söyleyen Tok, "İett Genel Müdürüne sesleniyorum: Buraya iki bank koydunuz; karşısı öksüz oğlan gibi. Getirip 3-4 tane de oraya bırakın. 'Halka hizmet, Hakk'a hizmettir'" dedi.

İEET ÖZEL DURAK İNŞAA ETTİ

İett, sosyal medyada İlyas Tok'un Avcılar Tahtakale Mahallesi Ziya Gökalp Caddesi'nde 2024 yılında hizmete alınan bir durağa, kendi imkanlarıyla oturma alanı yapmaya çalıştığını görerek harekete geçti. Alanın, kapalı durak montajı ve engelli geçişi için yeterli genişliğe sahip olmaması sebebiyle hali hazırda açık durak olan alana İETT özel bir çalışma yaptı. Çalışmalar sırasında tam kapalı duraktan daha ufak boyutlarda, ancak yolcuları iklim koşullarından korumak için üzeri kapalı ve oturma alanı da olan bir durağı aynı alana inşa etti ve hizmete alındı. Bölge sakinleri ve durak alanına kendi imkanlarıyla oturma alanı yapmaya çalışan İlyas Tok ise, İETT'ye çalışması ve duyarlılığı için teşekkür etti. İETT'nin Avcılar'daki Lilyum Durağı yeni haliyle yolcularına hizmet vermeye başladı.

'BANKLARI KENDİ ADIMA İSTEMİYORUM; KARŞIYA DA BANK KOYUN'

Ancak karşı istikamette durak yapılmadığını gören Tok, bu kez ikinci kez durak için harekete geçti. Ters istikamette de durak yapılması gerektiğini söyleyen Tok, "İETT Genel Müdürüne sesleniyorum: Buraya iki bank koydunuz; karşısı öksüz oğlan gibi. Oradan intikam alıyormuş gibi. Oraya niye koyuyorsunuz getirip 3-4 tane de oraya koysanıza. Siz nasıl hizmet yapıyorsunuz. 'Halka hizmet, Hakka hizmettir' Bu civarda 2-3 okul var. Yaklaşık 300 öğrenci birden geliyor. 300 öğrenci nereye oturacak. İETT'den karşıdaki durağa bankları kendi adıma istemiyorum. Ben bu betona oturuyorum; ben beton çocuğuyum. Ben topraktan geldim; ben köylü çocuğuyum. Bu öğrenciler için, engelliler ve yaşlılar için, karşıya da getirin birkaç tane bank koyun" dedi.

'DURAĞIN BURAYA KONULMASI GÜZEL OLDU'

İlyas Tok'un mücadelesi sonucu İETT tarafından yapılan durağı kullanan Yaşar Ulvi ise, "Durağın buraya konulması güzel oldu. İlyas Amca buralara bir şeyler dizdi, onlar da galiba bu durumdan rahatsız oldukları için durak yaptılar. Dilekçe versek kimse buna bakmazdı. Demek ki dilekçeden anlamıyor herkes. Böyle olunca daha iyi anlaşılıyor" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
500
