İLYAS SALMAN HAKİM KARŞISINDA: HALKA HAKARET ETMEDİM

SOSYAL medya hesabından 25 Ocak 2021'de Türk milletini aşağılayıcı ifadeler kullandığı iddiasıyla hakkında 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan aktör İlyas Salman savunmasında üzerine atılı suçlamayı kabul etmeyerek "Ben muhalif bir insanım. Muhalif tavrımı belli etmeye çalıştım. Bunu gerçekleştirirken de hiçbir şeyden yılmamak gerektiğini düşünüyorum. Kesinlikle halkla hakaret etmedim. Mevcut hükümete oy veren halka uyarı mahiyetinde eleştiren söz söyledim" dedi.

Anadolu 54. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık İlyas Salman katıldı. Duruşmada Salman'ın avukatı da yer aldı. Salman kimlik tespiti yapıldığı sırada aylık ortalama geliri sorulunca "Bizim işimizde gelir hiç belli olmaz bir ay gelir 100 bin kazanırsın bir ay gelir hiç kazanamazsın" şeklinde cevap verdi.

MUHALİF TAVRIMI BELLİ ETMEYE ÇALIŞTIM

İDDİANAMEDEN

BEN GÖREVİMİ YAPMAKTAN DOLAYI MUTLUYUM

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-İlyas Salman'ın açıklaması ve yürüyüşü

Demirören Haber Ajansı / Güncel