ILO: Savaş ve Çin'in Kovid-19 kısıtlamaları istihdamdaki toparlanmaya 'U dönüşü' yaptırabilir

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), Çin'deki Kovid-19 ile ilgili karantina önlemlerinin ve Ukrayna'daki savaşın ekonomiler üzerinde baskı oluşturması nedeniyle, küresel iş piyasasının salgın öncesi seviyelere toparlanma yolundan bir "U dönüşü" yapabileceği uyarısında bulundu.

ILO tarafından açıklanan "İş Dünyası" 9'uncu İzleme raporunda, 2022'nin ilk çeyreğinde Kovid-19 salgını öncesi seviyelere kıyasla 112 milyon daha az tam zamanlı iş bulunduğu bildirildi.

Çalışılan saat miktarının yıl sonuna kadar düşmeye devam edeceğine dair artan ancak belirsiz bir risk olduğu tahminine yer verilen ILO raporunda, çalışma saatlerindeki düşüşlerin yüzde 86'sını dünyanın en büyük ikinci ekonomisi Çin'de yaşanan düşüşlerin oluşturduğu belirtildi.

ILO raporunda, "Ukrayna'daki savaşın artırdığı küresel tedarik zinciri kesintileri daha fazla düşüşe yol açma tehdidi oluşturuyor." denilerek, artan enflasyonun çalışanların satın alma gücünün koruması konusunda büyük bir zorluk teşkil ettiği vurgulandı.

Raporda, Ukrayna'daki savaşın sadece bölgesel bir etkisi olmadığı aynı zamanda özellikle "gıda ve enerji" fiyatlarında enflasyonu artırarak ve küresel tedarik zincirlerini bozarak küresel ekonomiyi etkilediği ifade edildi.

ILO raporunda, "Ek olarak, artan finansal oynaklık ve para politikasında sıkılaştırmasının önümüzdeki aylarda küresel iş gücü piyasaları üzerinde daha geniş bir etkisi olması muhtemel." denildi.

Ekonomik görünümün giderek daha "bulutlu" olduğuna işaret edilen ILO raporunda, bu yılın ikinci çeyreğinde Kovid-19 salgını öncesi seviyelere kıyasla 123 milyon daha az tam zamanlı işin olacağı tahmini yapıldı.