ILO Genel Direktörü: Küresel Ticaretteki Gerginlikler İşgücü Piyasalarını Zorluyor

ILO Genel Direktörü: Küresel Ticaretteki Gerginlikler İşgücü Piyasalarını Zorluyor
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Cenevre'de düzenlenen 113. Uluslararası Çalışma Konferansı'nda konuşan ILO Genel Direktörü Gilbert F. Houngbo, küresel ticaretteki gerginliklerin işgücü piyasalarına olumsuz etkileri olduğunu belirtti.

CENEVRE, 3 Haziran (Xinhua) -- İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen 113. Uluslararası Çalışma Konferansı'nın açılışına katılan insanlar, 2 Haziran 2025.

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Genel Direktörü Gilbert F. Houngbo pazartesi günü yaptığı açıklamada, küresel ticarette yaşanan gerginliklerin dünya genelinde işgücü piyasalarına zarar verdiğini söyledi. (Fotoğraf: Lian Yi/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
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