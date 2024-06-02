ILO 112. Uluslararası Çalışma Konferansı Cenevre'de Başlıyor

Uluslararası Çalışma Örgütünün (ILO) 112. Uluslararası Çalışma Konferansı 3-14 Haziran tarihlerinde Cenevre'de yapılacak.

ILO'nun 187 üye devletinden işçi, işveren ve hükümet delegelerinin taraf olduğu konferansa, Türkiye'den hükümeti temsilen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, çalışanları temsilen TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, işverenleri temsilen TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol katılacak.

Konferans kapsamında, 5 Haziran'da Uluslararası Çalışma Konferansı Genel Kuruluna hitap edecek olan Bakan Işıkhan, 6 Haziran'da Filistin konusunda düzenlenecek özel oturuma katılacak.

Biyolojik tehlikelilere karşı korunmaya ilişkin standartların belirleneceği konferansta, temel çalışma ilkeleri ve hakları üzerine değerlendirmeler yapılacak, insana yakışır iş ekseninde bakım ekonomisi hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.