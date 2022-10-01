Üye Girişi
Haberi Paylaş

İlkokullarda Spor Dalı Eğitimi Protokolü imza töreni

Güncel Haberler

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Zübeyde Hanım Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü ve Ataşehir Şehit Öğretmen Hasan Akan İlkokulu'nda düzenlenen Milli Eğitim Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında İlkokullarda Spor Dalı Eğitimi Protokolü...

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Zübeyde Hanım Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü ve Ataşehir Şehit Öğretmen Hasan Akan İlkokulu'nda düzenlenen Milli Eğitim Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında İlkokullarda Spor Dalı Eğitimi Protokolü imza törenine katıldı.

Kaynak: AA / Kenan Yeşilyurt - Güncel

milli eğitim bakanlığı Mehmet Kasapoğlu Mahmut Özer Ataşehir Güncel Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title