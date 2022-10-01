İlkokullarda Spor Dalı Eğitimi Protokolü imza töreni
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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Zübeyde Hanım Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü ve Ataşehir Şehit Öğretmen Hasan Akan İlkokulu'nda düzenlenen Milli Eğitim Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında İlkokullarda Spor Dalı Eğitimi Protokolü...
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Zübeyde Hanım Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü ve Ataşehir Şehit Öğretmen Hasan Akan İlkokulu'nda düzenlenen Milli Eğitim Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında İlkokullarda Spor Dalı Eğitimi Protokolü imza törenine katıldı.
Kaynak: AA / Kenan Yeşilyurt - Güncel