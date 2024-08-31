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İlkokula başlayacak öğrencilere ve velilere yönelik uyum süreci faaliyetleri başlıyor

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Milli Eğitim Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı arasında imzalanan protokol ile ilkokula başlayacak 1. sınıf öğrencileri ve velilerine yönelik uyum süreci faaliyetleri planlanıyor. Bu faaliyetlerle çocukların okula alışması, velilerin okulla ilişkilerinin güçlendirilmesi ve dayanışmanın pekiştirilmesi hedefleniyor.

MİLLİ Eğitim Bakanlığı'na bağlı ilkokullarda öğrenim görmeye başlayacak 1'inci sınıf öğrencileri ve velilerine yönelik uyum süreci faaliyetlerinin yürütülmesine ilişkin usul ve esasları belirlemek üzere, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nda düzenlenen imza törenine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin katıldı. Bakan Göktaş, iki Bakanlık arasında 6 Şubat depremlerinden sonra imzalanan ve geçerliliği devam eden iş birliği protokolünü hatırlatarak, yapılan ortak çalışmaların önemini vurguladı. Bakanlık olarak söz konusu projede yer almaktan duydukları memnuniyeti ifade eden Bakan Göktaş, "Proje ile hem çocukları okula yeni başlayan ailelerimize destek olmayı hem de okullaşma oranını artırmayı amaçlıyoruz" diye konuştu.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bakanlıklar arasında ilişkilerin her zaman iyi olmasının önemini belirterek, iş birliğine katkılarından dolayı Bakan Göktaş'a teşekkür etti. Bu yıl merkeze aldıkları üç ana başlıktan birinin, ailelerin eğitim öğretim süreçlerinde daha aktif yer alması olduğunu açıklayan Bakan Tekin, "Ailelerin kendilerini çocuklarının eğitim öğretim süreçlerinin bir parçası olarak görmelerini sağlamayı amaçlıyoruz. Yıl boyunca biz bu kapsamda farklı etkinlikler planlamayı düşünüyoruz. Yine onu da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile yapma arzusundayız. Bu protokolle okula bu yıl ilk defa başlayan çocuklarımızın velilerine bu perspektifte kendilerine sürecin ana paydaşlarından bir tanesi olduğuna dair bir farkındalık oluşturmak istiyoruz" dedi.

Eğitim öğretim sürecinde, okulun ve öğretmenin çocuklar üzerindeki etkisi ile ilgili yapılan araştırmalarda yüzde 50 orana ulaşıldığını söyleyen Bakan Tekin, toplumun farklı kesimlerinin, en çok da ailenin çocuklar üzerinde belirleyici olduğunu ifade etti.

'ÖĞRENCİLERE VE VELİLERE YÖNELİK ETKİNLİKLER YAPILACAK'

Protokol kapsamında, yeni eğitim öğretim döneminin başlayacağı hafta, uyum sürecini kolaylaştırmak için ilkokula yeni başlayan öğrencilerin okul ortamına ve öğretmenlerine alışmasını sağlamak, oyunlar ve etkileşimli etkinliklerle kaygılarını azaltmak, aile ilişkilerini güçlendirmek, velilerin okulla ilişkilerini güçlendirmek ve dayanışmayı pekiştirmek amaçlanıyor. Ayrıca, ailelerin öğretmenlerle tanışması ve iletişim kurması için fırsatlar sunmak, farklı kültürlerden gelen öğrencilerin ve ailelerinin bir araya gelip kaynaşmalarını sağlamak, velilere çocuklarının eğitimi konusunda rehberlik etmek ve ilkokula başlayan öğrencilere ve velilere yönelik faaliyetler planlanması da hedefleniyor.

Protokol kapsamında, ilkokul 1'inci sınıf öğrencileri ve velileriyle kortej yürüyüşü yapılması planlanıyor. Aynı zamanda, 'Bizi Anlatır' konseptli farklı illeri gezecek olan TIR faaliyete geçecek. TIR'daki mobil sahnede film gösterimi yapılacak. Öğrencilerin oryantasyonu için okul içi çalışmalar gerçekleştirilecek. Öte yandan; velilere yönelik sinema, tiyatro ve konferans seansları da Milli Eğitim Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından organize edilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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