İLKOKUL ÖĞRETMENLERİ, FINDIK İŞÇİLERİNİN ÇOCUKLARINA MELODİKA VE KALİMBA ÇALMAYI ÖĞRETTİ

DÜZCE'nin Çilimli ilçesinde İbrahim Hoşver İlkokulu'nda görevli öğretmenler tarafından, başka illerden kente fındık toplamak için gelen mevsimlik işçilerin küçük yaştaki çocuklarına 'Tarla değil, okul' projesi kapsamında çeşitli eğitimler verildi. Çocuklara melodika ve kalimba çalmayı öğreten öğretmenler ayrıca, spor ve sosyal eğitimlerle öğrencilerin iyi vakit geçirmesini sağladı. Öğretmenlerden Eyüp Polat, 'Çocukları yeteneklerine göre ayırarak müziğe ilgisi olanlara enstrüman çalmayı öğretiyoruz, spora ilgisi olanlarla ilgilendiği branşlarda ilerliyoruz' dedi.

Fındık yetiştirilen illerden Düzce'ye her yıl ülkenin dört bir yanından mevsimlik fındık işçileri geliyor. Çilimli ilçesinde bulunan İbrahim Hoşver İlkokulu'nda görev yapan sınıf öğretmeni Eyüp Polat ve Türkçe öğretmeni Samet Kayahan öncülüğünde öğretmenler tarafından, fındık işçilerinin küçük yaştaki çocuklarının verimli vakit geçirebilmesi için bir proje geliştirdi. 'Tarla değil, okul' projesi kapsamında çoğunluğunu Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden gelenlerin oluşturduğu çocuklara ilgi alanlarına göre eğitimler veriliyor. Verilen eğitimlerle çocukların kendini geliştirmesi ve keyifli vakit geçirmesi sağlanıyor. Genç Hayat Vakfı'nın da destek verdiği proje kapsamında, tarlaya götürülen çocukların aileleri ikna edilerek okulda müzik, spor ve sosyal dersler veriliyor.

MELODİKA VE KALİMBA ÇALMAYI ÖĞRENDİLER

Bu kapsamda öğretmenler tarafından çocuklara melodika ve kalimba müzik aletleri eğitimi verildi. Çocuklar kısa sürede enstrümanları çalmayı öğrenerek şarkılar seslendirdi.

Çocukların yeteneklerini gördükçe mutlu olduklarını söyleyen sınıf öğretmeni Eyüp Polat, 'Mevsimlik Çocuk işçiliğinin önlenmesi için bir çalışma başlatıldı. Biz de Milli Eğitim olarak çalışmaya destek oluyoruz. Sahadaki koordinatör arkadaşlar çocukları tarlalarda değil, okullarda görmek istediklerini söylüyorlar. Biz de okullarda çocukları yeteneklerine göre ayırarak müziğe ilgisi olanlara enstrüman çalmayı öğretiyoruz, spora ilgisi olanlarla ilgilendiği branşlarda ilerliyoruz. Çocukların bu işten daha fazla mutlu olduklarını gördükçe biz de motive oluyoruz. Burada bu şekilde faaliyetler yürütülüyor. Binlerce çocuğa ulaşıyoruz. Çocukların büyüdüğünü gördükçe biz de mutlu oluyoruz. Rahmetli valimiz Recep Yazıcıoğlu'nun sevdiğim bir sözü vardır 'Taşrada yetenek vardır. Fakat konsolide edilememiştir' der. Bunun bir örneğini biz burada görüyoruz. Taşradaki yetenek ortada, sadece konsolide edilmeye, yönlendirilmeye ihtiyaçları var. Biz burada 3 hafta gibi kısa bir sürede ciddi mesafeler katettik. Bunun eğitim ve öğretim hayatının tamamına yansıdığında ortaya çıkacak sonuçları sizler de tahmin edebilirsiniz. Bizlere böyle bir çalışmanın paydaşı olur musunuz diye soruyorlar. Bizler de bu çalışmanın bir parçası olmaktan gurur duyacağımızı söyledik. Hepimiz bir çatı altında burada öğrencilerimizin eğitimlerine katılıyoruz? dedi.

'SADECE MÜZİK EĞİTİMİ YOK'

Türkçe Öğretmeni Samet Kayahan da eğitimlerin öğrencilerin yetenek ve ilgi alanlarına göre şekillendiğini söyleyerek, 'Çocukların yüzündeki mutluluk öğrenme azimleri ve yetenekleri bizim motive ediyor. Doğu bölgesinden gelmenin verdiği bir çekingenlik var. O çekingenliklerini burada beraber aşıyoruz. Kendilerine özgüven aşılamaya çalışıyoruz. Kendilerini daha iyi hissedip, daha iyi ifade etmeye başlıyorlar. Bu kalimba eğitimlerini sadece kalimba eğitimi olarak düşünmemek gerekiyor. Çocukların içindeki özgürlükleri de dışarı çıkarıyor. Kalimba eğitimi vererek aslında onların farklı atölyelerde ders almasını sağlıyoruz. Onların estetik olarak gelişmesini, bağımlılıkla mücadele konusunda da eğitimler vererek duyarlı birer birey haline gelmelerini sağlıyoruz. Yenilikçi bir düşünme yapısına sahip olmaları için yenilikçi düşünme atölyeleri yapıyoruz. Çocuklarımıza tek bir yönden değil çoklu eğitimler veriyoruz. Kapsamlı interaktif eğitimler veriyoruz. Biz de bu sayede öğretmen olarak kendimizi geliştirmiş oluyoruz. Onlarla olmak onların ruhlarını bilmek onların kalplerini bilmek bize mutluluk veriyor. Bu kadar hızlı bir şekilde bir haftada kalimba çalmayı öğrenmek, bizim için çok değerli ve gelecek sene çocuklar bizi gördüğü zaman aileden birini görmüş gibi olacak' ifadelerini kullandı.

'ÇOCUKLARIN EĞİTİM ALMALARI GEREKTİĞİNİ VURGULUYORUZ'

Genç Hayat Vakfı Düzce İl Temsilcisi Sidar Ekici ise 'Burada öncelikli olarak çocuk işçiliğinin önlenmesine yönelik katkılar sağlamak, çocuk işçiliği ile mücadele etmek istiyoruz. Çocuk işçiliğinin önlenmesi, yaz hasat bölgesinde çocukların bahçede değil de çocukların yerinde eğitim alması, okullarda eğitim alması bizimle beraber olmasını istiyoruz. Ailelerden ve tüm paydaşlardan rica ediyoruz. Çocukların yerinin aslında bahçe değil de okul olmasını eğitim almaları gerektiğini sürekli vurguluyoruz. Bunun mücadelesi içindeyiz' diye konuştu.

Çocuklar ise aldıkları eğitimlerden çok mutlu olduklarını söyledi. (DHA)