İlkokul Öğrencisi Engelli Arkadaşlarına Yardım İçin 60 Bin Mavi Kapak Topladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Erzincan'da engelli arkadaşlarına tekerlekli sandalye almak için 60 bin mavi kapak toplayan ilkokul öğrencisi Süleyman Zahit Yeniçeri'ye teşekkür etti.

Fatih İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi Süleyman Zahit Yeniçeri, Üzümlü ilçesinde düzenlenen yarışma kapsamında engelli arkadaşları için mavi kapak toplamaya başladı.

Daha fazla kapak biriktirmek için yardım istediği İstanbul'daki öğretmen teyzesinin de otobüsle gönderdikleriyle yaklaşık 60 bin kapak toplayan Yeniçeri'nin bu davranışı, bazı basın yayın organlarında "Muhteşem Süleyman" başlığıyla yer aldı.

İlkokul öğrencisinin bu duyarlılığından etkilenen Göktaş'ın talimatı üzerine Erzincan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Serdar Demirci, Üzümlü ilçesine giderek Süleyman Zahit Yeniçeri'yi ziyaret etti.

Bakan Göktaş'ın tebrik ve destek mesajını ileten Demirci, gönderdiği hediyeleri de öğrenciye verdi.

Yeniçeri ailesi de gösterdikleri yakınlık ve ilgiden dolayı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş'a teşekkür etti.

İlkokul öğrencisi Yeniçeri ise Bakan Göktaş'a teşekkür ederek, "Engelli arkadaşlarıma yardım etmek için daha çok kapak toplamaya devam edeceğim." dedi.