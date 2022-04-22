İlkokul öğrencisi Buğlem Erdoğan, temsili kaymakam oldu

KAHRAMANKAZAN, ANKARA (AA) - Kahramankazan ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde Milli Egemenlik İlkokulu öğrencisi Buğlem Erdoğan, kaymakamlık koltuğuna oturdu.

Dördüncü sınıf öğrencisi Buğlem Erdoğan, arkadaşları ve Okul Müdürü Sonay Demirel ile Kaymakam Abdullah Selim Parlar'ı makamında ziyaret etti.

Kaymakam Parlar, çocukların bayramını kutladı, Buğlem Erdoğan makam koltuğuna oturdu.

"Temsili kaymakam", Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Dilek Şenyılmaz'ı yanına çağırarak, ilçedeki yardıma muhtaç vatandaşların durumu ve yapılan yardımlar hakkında bilgi aldı, 1500 lira bayram yardımı yapılması talimatını verdi.

Temsili devir teslim töreninde Kaymakam Parlar, çocuklara hediye verdi.