İlkokul öğrencilerinin ördekli "Karayolları Trafik Haftası" videosu ilgi gördü - Haberler

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İlkokul öğrencilerinin ördekli "Karayolları Trafik Haftası" videosu ilgi gördü

AA - Ömer Faruk Cebeci - Güncel
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Sakarya'da yaşayan iki kardeş, ördekleriyle hazırladığı video aracılığıyla trafik kurallarını hatırlattı.

Sakarya'da yaşayan iki kardeş, ördekleriyle hazırladığı video aracılığıyla trafik kurallarını hatırlattı.

İl Emniyet Müdürlüğünün Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlediği video yarışmasına katılan 4. sınıf öğrencisi Şamil ve 1.sınıfa giden kardeşi Zehra Durmuş, ördekleriyle trafik kurallarını anlattıkları bir video çekti.

"Donald" adını verdikleri ördeğin kendileriyle uyum içerisindeki hareketlerinin yer aldığı video, sosyal medyada ilgi gördü.

Durmuş ailesine sürpriz ziyaret gerçekleştiren polis memurları, çocuklara yarışma hediyelerini teslim etti.

Ördek Donald'a da kırmızı düdük hediye eden ekipler, duyarlı davranışlarından dolayı Durmuş kardeşleri tebrik etti.

Durmuş kardeşlerin yarışmaya katıldığı videoda araçların dönüşlerde sinyal vermesi gerektiği, yayalara yol verilmesi ve kırmızı ışık kuralına uyulması anlatıldı.

AA / Ömer Faruk Cebeci - Güncel

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