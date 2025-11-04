İlkokul Öğrencilerine Trafik Eğitimi

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ilkokul öğrencilerine trafik eğitimi verildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Beykapısı İlkokulu'nda öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.

Öğrenciler temel trafik kuralları, güvenli yolculuk, okul servis araçlarında davranış kuralları, emniyet kemerinin kullanımı, karşıdan karşıya geçişlerde dikkat edilecek hususlar, okul ve yaya geçidi kullanımı gibi konularda bilgilendirildi.

Öğrenciler eğitim sonrası jandarmaya teşekkür etti.