İlkokul öğrencileri harçlıklarıyla ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürdü - Haberler

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İlkokul öğrencileri harçlıklarıyla ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürdü

AA - Abdülhamit Yaşar - Güncel
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İlkokul öğrencileri harçlıklarıyla ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürdü

Beyşehir'de ilkokul öğrencileri, sınıf kumbarasında biriktirdikleri harçlıklarla ihtiyaç sahiplerine destek oldu.

Beyşehir'de ilkokul öğrencileri, sınıf kumbarasında biriktirdikleri harçlıklarla ihtiyaç sahiplerine destek oldu.

Ali Rıza Celeboğlu İlkokulu 3'üncü sınıf öğrencileri, harçlıklarını ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak amacıyla sınıftaki kumbarada biriktirdi.

Yardım kampanyasında kumbarada toplanan parayla temel gıda alışverişi yapan öğrenciler, yardım poşetlerini evlerini ziyaret ettikleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.

Sınıf kumbarasını açarken, içindeki paralarla alışveriş yapıp ihtiyaç sahiplerine ulaştırırken oldukça mutlu oldukları görülen öğrenciler; kampanyanın örnek olması dileğinde bulundu.

AA / Abdülhamit Yaşar - Güncel

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