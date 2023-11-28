İlkokul Öğrencileri Filistin'e Yardım Kampanyasına Destek Verdi

Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından başlatılan Filistin'e yardım kampanyasına, ilkokul öğrencileri de biriktirdikleri harçlıklarla destek oldu. Elazığ İl Müftülüğü'ne teslim edilen harçlıklar, Filistin'e gönderilecek.

Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından "Özgür Filistin'in yanındayız" sloganıyla başlatılan Filistin'e yardım kampanyasına, ilkokul öğrencileri de biriktirdikleri harçlıklarla destek oldu.

TDV tarafından İsrail'in zulmü altında zor günler geçiren Filistin halkına destek olmak amacıyla "Özgür Filistin'in yanındayız" sloganı ile başlatılan yardım kampanyası, il ve ilçe müftülükleri ile TDV şubelerince sürdürülüyor. Elazığ İl Müftülüğünü ziyaret eden Mehmet Zeki İlköğretim Okulu öğrencileri, Okul Müdürü Orhan Bulut öncülüğünde topladıkları harçlıkları, Filistin'e gönderilmek üzere İl Müftüsü İrfan Üstündağ'a teslim etti. Müftü Üstündağ minikleri tebrik ederek, "Özgür Filistin'in yanındayız sloganıyla başlatılan Filistin'e yardım kampanyasına desteklerinizden dolayı teşekkür ediyorum. Küçük yavrularımızın da Filistin'deki kardeşlerine destekçi olmak için harçlıklarını bizlere emanet etmesi bizim için çok değerli. Onların yardım etme duygusu ve akranlarını düşünmesi bizi çok duygulandırdı" dedi. - ELAZIĞ