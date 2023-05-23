İlkokul öğrencileri engelliler için 900 bin mavi kapak topladı

Ankara'da ilkokul öğrencileri Mavi Kapakla Umuda Yolculuk Projesi kapsamında ihtiyaç sahibi engellilere tekerlekli sandalye alınabilmesi için 900 bin mavi kapak topladı.

Ankara Rauf Orbay İlkokulu'nda geri dönüşüm ve engelli bireylerin ihtiyaçları konusunda öğrenciler arasında farkındalık oluşturulabilmesi amacıyla sürdürülen Mavi Kapakla Umuda Yolculuk Projesi 7'nci yılına girdi. Bu yıl okulun 4'üncü sınıf öğrencileri sınıf öğretmenleri Sevim Sağlam Şatıroğlu koordinasyonunda ihtiyaç sahibi engellilere tekerlekli sandalye alınabilmesi için 900 bin mavi kapak topladı. 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı'nda başlatılan farkındalık çalışması 'Doğanın Dili Projesi' kapsamında bu yıl 'Mavi Kapak, Mutlu ve Engelsiz Hayat' sloganıyla devam etti.

EMPATİ KURMAYI, ÇEVRE BİLİNCİ OLUŞTURMAYI ÖĞRENDİLER

Sınıf Öğretmeni Sevim Sağlam Şatıroğlu projeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Her yılki gibi mavi kapaklarla bir engelli vatandaşımızın tekerlekli sandalyeye kavuşacak olmasının bu yıl da mutluluğunu öğrencilerimle ve 4/A Sınıfı velilerimle birlikte yaşıyorum. Bu proje kapsamında engelli vatandaşlarımızın hayatlarına özgürce devam etmelerine bir nebze de olsa yardımcı olabiliyorsak ne mutlu bana ve öğrencilerime" dedi. Bu proje kapsamında öğrencilerinin, daha küçük yaşta geri dönüşümün önemini anladıklarını belirten Şatıroğlu, "Hem de engelli bireylerin ihtiyaçları konusunda onlarda farkındalık oluşturduk. Empati kurmayı, çevre bilinci oluşturmayı öğrendiler. Bu projeyi gerçekleştiren 4/A sınıfı çocuklarım ve aileleri başta olmak üzere yollarda gördüğü mavi kapakları toplayarak bu projeye destek veren herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kampanyada toplanan yaklaşık 900 bin mavi kapak, Dünya Engelliler ve Dostlar Gelişim Derneği'ne teslim edildi.