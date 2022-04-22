İlkokul öğrencileri, atık malzemelerden yapılan tornetlerle yarıştı

KIRIKKALE'de, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde ilkokul öğrencileri, 'Sıfır Atık' projesi kapsamında atık malzemelerden yaptıkları tornetlerle yarıştı.

Kırıkkale Şehit Ahmet Duman İlkokulu'nda, tornet yarışı düzenlendi. Minikler, Sıfır Atık projesi kapsamında atık malzemelerden kendi tornetlerini yapıp, birbirleriyle yarıştı. Yarışları öğrencilerin aileleri de takip etti. Yarış sonrasında İl Milli Eğitim Müdürü Hayati Telefoncu, dereceye giren öğrencilere madalyalarını ve kupalarını verdi. Telefoncu, "23 Nisan öncesi çocuklarımız böyle bir şenlik yaşıyor. Amacımız bu yaş grubundaki çocuklarımızın bilinçli tüketimi, tasarrufu daha sağlıklı bir şekilde kavramalarını sağlamak, onlara yardımcı olmak. Atıkları nasıl kullanmaları gerektiğini, atıkların nasıl kazanılması gerektiğini çocuklarımızın daha güzel öğrenmesi anlamında güzel bir çalışma oldu" diye konuştu.Tornet yarışında birinci olan 4'üncü sınıf öğrencisi Azra Sağkol ise "Çok mutluyum, tornet yarışmasını kazanıp sınıfımı temsil ettiğim için de çok mutlu oldum" dedi.