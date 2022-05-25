İlkokul öğrenciler, bölgenin tarihini ve hüsn-i hat sanatını eğlenerek öğrendiler - Haberler

Tarihî hamam yapısının yeniden inşa edilerek işlevlendirilmesiyle kent yaşamına kazandırılan Hattat Ali Vasfi İzmidî Hüsn-i Hat Müzesi; son olarak Gölcük'te öğrenim gören öğrencileri konuk etti. Kocaeli'nin kültürel ve tarihi alanlarının tanıtılması kapsamında düzenlenen etkinlikte müzeye gelen öğrenciler, Hacivat, Karagöz ve Nasrettin Hoca'dan bölgenin tarihi ve geleneksel sanatlar hakkında bilgiler aldılar.

MÜZEDEKİ ESERLERİ DİKKATLE İNCELEDİLER

Öğretmenleri ile birlikte Hattat Ali Vasfi İzmidî Hüsn-i Hat Müzesi'ne gelen öğrenciler, müzedeki eserleri dikkatle incelediler. Hat sanatının gelecek kuşaklara aktarılmasına da katkı sağlayan etkinlikte öğrenciler, Hattat Ali Vasfi İzmidî Hüsn-i Hat Müzesi'ni ilçeye kazandıran Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer'e teşekkür ettiler.

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