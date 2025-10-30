İlkokul Düşünme Becerileri Projesi Tanıtıldı

Enstitü Sosyal tarafından geliştirilen "İlkokul Düşünme Becerileri" projesinin tanıtımı gerçekleştirildi.

Enstitü Sosyal'in Üsküdar'daki merkezinde gerçekleştirilen tanıtım programında, 30 öğrenci uygulamalı etkinlik istasyonlarında "İlkokul Düşünme Becerileri" projesindeki materyalleri deneyimledi.

Projeye ilişkin AA muhabirine açıklama yapan Enstitü Sosyal Genel Koordinatörü Dr. İpek Coşkun Armağan, yalnızca bir kitap değil metodoloji teklif ettiklerini, içerisinde ders kitapları ve etkinlikler olduğunu belirtti.

Projenin temel hedefinin çocukların doğru düşünme becerilerini geliştirmek olduğunu kaydeden Armağan, "Çocukların zihinleri çok işgal altında. Bizim gördüğümüz kadarıyla çocuklarımız doğru anlamsal bağlar kurmakta zorlanıyorlar. Biz ilkokullar için iyi bir düşünme becerileri programı nasıl tasarlayabiliriz diye hocalarımızla bir araya geldik. Çalıştığımız hocalar farklı disiplinlerden geliyor, bu çok önemli. Sadece eğitimcilerden oluşmuyor. Felsefeciler de var zaman zaman davranış bilimcilerden de katkı alarak ilerlemeye çalıştık." ifadelerini kullandı.

Armağan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çocuğun düşünceyle ne alakası olur demememiz gerekiyor. Çocuğun matematik, dil eğitimi ve sosyal ilişkilerinde doğru düşünme becerileri, doğru bağlantılarla ilişki kurmasını çok etkiliyor. Çıkarım yapma yetiniz yoksa eğer arkadaşlık becerisi, arkadaşlık kurmayla ilgili de sıkıntılar yaşarsınız. Bütün dünya bir taraftan tersine bir IQ düşüşüyle mücadele ediyor. Dijital teknolojilerden, ekran bağımlılıklarından dolayı düşünmeyi eğitme konusunda güçlü bir adım atmamız gerekiyordu. Biz bu iradeyi gösterdik, umarım ilkokullarda faydalı olur."

Yaptıkları uygulamalarda olumlu geri bildirimler aldıklarını belirten Armağan, "Şimdi bu dönem büyük pilotlamaya geçeceğiz. Akabinde de o pilotlamaların geri bildirimlerini alıp buna göre düzenlemelerimizi yaptıktan sonra Milli Eğitim Bakanlığımıza genel kullanıma sunulmak üzere ve müfredata tamamen alınma noktasında bir teklifimiz olacak." şeklinde konuştu.

"Her türlü öğrencinin ilgisini çekecek şekilde kitaplar hazırladık"

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ayhan Çitil de öğrencilere düşünme becerilerinin kazandırılması noktasında fikirsel noksanlıklar olabildiğini belirtti.

Daha önce Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte 9. sınıf öğrencilerine bir düşünme eğitimi hazırladıklarını kaydeden Çitil, "Tamamen uygulamalı, eğlenceli, çocukların hiç sıkılmayacakları hayatlarına dokunan bir kitap hazırlamıştık. Onun bir benzerini Enstitü Sosyal'de ilkokul 4. sınıf öğrencileri için hazırladık. Sadece en iyi öğrencilere hitap eden şeyler değiller. Her türlü öğrencinin ilgisini çekecek şekilde kitaplar hazırladık." diye konuştu.

Çitil, materyallerin yalnızca teknik konuları içermediğini, kavrama, anlama, açıklama, karar verme, problem çözme ve eleştirel düşünme konularını kapsadığını kaydetti.

Tanıtım programı, proje materyalleri ve uygulama süreçlerinin katılımcı öğrenciler tarafından deneyimlenmesi, soru-cevap ve değerlendirme oturumunun ardından sona erdi.

Projenin ilerleyen aşamaları Enstitü Sosyal'in web sitesi üzerinden duyurulacak.